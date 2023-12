Kiểm điểm trách nhiệm liên quan vụ Thư mời ủng hộ khoai lang ở Chư Sê

Khi đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi ở tỉnh Quảng Nam, một phóng viên bị công an ập vào bắt quả tang.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.