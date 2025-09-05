Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

Khu dân cư chỉ… 3 hộ

Năm 2018, gia đình ông Huỳnh Trung Tuấn, ở xóm Huỳnh Tây, thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (nay là xã Tuy Phước Đông), đến khu di dãn dân Huỳnh Giản nhận đất xây dựng nhà ở. Sau hơn 7 năm sinh sống tại đây, gia đình ông Tuấn chỉ có 2 hộ hàng xóm bầu bạn. Diện tích còn lại bị cây bụi và cỏ dại phủ kín.

Cây bụi, cỏ dại mọc um tùm tại Khu di dãn dân Huỳnh Giản. Ảnh: V.L

Đứng trước căn nhà, bà Trần Thị Lan (vợ ông Tuấn) buồn rầu chia sẻ: “Không chỉ buồn vì ít hàng xóm, gia đình tôi còn canh cánh nỗi lo khi xây dựng nhà ở đã hơn 7 năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Còn bà Bùi Thị Mỹ Nghiêm, hàng xóm của gia đình ông Tuấn thì thắc mắc: “Nhà nước bỏ tiền san ủi mặt bằng, làm đường bê tông, kéo điện thắp sáng, nhưng ngoài 3 hộ dân chúng tôi thì chẳng thấy ai đến nhận đất để xây dựng nhà ở. Không biết có vướng mắc gì, nhưng thực trạng này gây lãng phí lớn về đất đai”.

Qua tìm hiểu, khu di dãn dân Huỳnh Giản được đầu tư xây dựng nhằm tạo mặt bằng tái định cư cho hơn 200 hộ dân sống trong vùng ngập lũ, triều cường tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam. Đầu tháng 4-2018, UBND huyện Tuy Phước (cũ) nghiệm thu, bàn giao và đưa khu di dãn dân vào khai thác, sử dụng.

Theo kế hoạch, năm 2018, chính quyền địa phương bố trí di dời 50 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam vào khu di dãn dân. Mỗi hộ thuộc diện di dời được cấp 110 m² đất để xây dựng nhà ở và nhận hỗ trợ 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, hầu hết các hộ thuộc diện phải di dời không mấy mặn mà với việc chuyển đến sinh sống tại khu di dãn dân này. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để giải quyết, khiến việc di dời, bố trí định cư không theo kế hoạch. Đến nay, sau hơn 7 năm, khu di dãn dân trở nên hoang hóa, gây lãng phí lớn.

Vận động người dân sớm vào ở

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông, cơ quan thẩm quyền đã điều chỉnh một phần quy hoạch khu di dãn dân Huỳnh Giản, nhưng mục đích chính vẫn là bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng nguy cơ thiên tai. Thời gian tới, địa phương sẽ đầu tư xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng và một số hạng mục khác để phục vụ người dân.

Gia đình ông Huỳnh Trung Tuấn xây dựng nhà ở hơn 7 năm nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: V.L

Ngoài ra, xã đã xây dựng phương án, kế hoạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân 2 thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam sớm vào ở, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống. “Riêng hộ ông Huỳnh Trung Tuấn, thuộc diện di dời khẩn cấp năm 2018, hiện còn vướng mắc về cơ chế hỗ trợ nên chưa được cấp sổ đỏ. UBND xã sẽ xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ để cấp sổ theo đúng quy định pháp luật”, ông Vương cho biết.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư khu di dãn dân Huỳnh Giản là cần thiết. Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa phát huy hiệu quả, nơi đây đang gây lãng phí đất đai và kinh phí. Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp khả thi để khai thác đúng mục đích, đồng thời người dân trong vùng thiên tai cũng nên di dời đến đây để sớm “an cư lạc nghiệp”.