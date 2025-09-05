Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĂN LỰC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

Khu dân cư chỉ… 3 hộ

Năm 2018, gia đình ông Huỳnh Trung Tuấn, ở xóm Huỳnh Tây, thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (nay là xã Tuy Phước Đông), đến khu di dãn dân Huỳnh Giản nhận đất xây dựng nhà ở. Sau hơn 7 năm sinh sống tại đây, gia đình ông Tuấn chỉ có 2 hộ hàng xóm bầu bạn. Diện tích còn lại bị cây bụi và cỏ dại phủ kín.

them1-693.jpg
Cây bụi, cỏ dại mọc um tùm tại Khu di dãn dân Huỳnh Giản. Ảnh: V.L

Đứng trước căn nhà, bà Trần Thị Lan (vợ ông Tuấn) buồn rầu chia sẻ: “Không chỉ buồn vì ít hàng xóm, gia đình tôi còn canh cánh nỗi lo khi xây dựng nhà ở đã hơn 7 năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Còn bà Bùi Thị Mỹ Nghiêm, hàng xóm của gia đình ông Tuấn thì thắc mắc: “Nhà nước bỏ tiền san ủi mặt bằng, làm đường bê tông, kéo điện thắp sáng, nhưng ngoài 3 hộ dân chúng tôi thì chẳng thấy ai đến nhận đất để xây dựng nhà ở. Không biết có vướng mắc gì, nhưng thực trạng này gây lãng phí lớn về đất đai”.

Qua tìm hiểu, khu di dãn dân Huỳnh Giản được đầu tư xây dựng nhằm tạo mặt bằng tái định cư cho hơn 200 hộ dân sống trong vùng ngập lũ, triều cường tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam. Đầu tháng 4-2018, UBND huyện Tuy Phước (cũ) nghiệm thu, bàn giao và đưa khu di dãn dân vào khai thác, sử dụng.

Theo kế hoạch, năm 2018, chính quyền địa phương bố trí di dời 50 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam vào khu di dãn dân. Mỗi hộ thuộc diện di dời được cấp 110 m² đất để xây dựng nhà ở và nhận hỗ trợ 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, hầu hết các hộ thuộc diện phải di dời không mấy mặn mà với việc chuyển đến sinh sống tại khu di dãn dân này. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để giải quyết, khiến việc di dời, bố trí định cư không theo kế hoạch. Đến nay, sau hơn 7 năm, khu di dãn dân trở nên hoang hóa, gây lãng phí lớn.

Vận động người dân sớm vào ở

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông, cơ quan thẩm quyền đã điều chỉnh một phần quy hoạch khu di dãn dân Huỳnh Giản, nhưng mục đích chính vẫn là bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng nguy cơ thiên tai. Thời gian tới, địa phương sẽ đầu tư xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng và một số hạng mục khác để phục vụ người dân.

bg9-1.jpg
Gia đình ông Huỳnh Trung Tuấn xây dựng nhà ở hơn 7 năm nhưng đến nay chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: V.L

Ngoài ra, xã đã xây dựng phương án, kế hoạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân 2 thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam sớm vào ở, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống. “Riêng hộ ông Huỳnh Trung Tuấn, thuộc diện di dời khẩn cấp năm 2018, hiện còn vướng mắc về cơ chế hỗ trợ nên chưa được cấp sổ đỏ. UBND xã sẽ xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ để cấp sổ theo đúng quy định pháp luật”, ông Vương cho biết.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư khu di dãn dân Huỳnh Giản là cần thiết. Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa phát huy hiệu quả, nơi đây đang gây lãng phí đất đai và kinh phí. Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp khả thi để khai thác đúng mục đích, đồng thời người dân trong vùng thiên tai cũng nên di dời đến đây để sớm “an cư lạc nghiệp”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước): Hoang hóa Khu di dãn dân Huỳnh Giản

Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước): Hoang hóa Khu di dãn dân Huỳnh Giản

Khu di dãn dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản (Khu DDD Huỳnh Giản) được UBND huyện Tuy Phước đầu tư, xây dựng tại khu đất có tổng diện tích gần 4 ha; tạo mặt bằng và địa điểm thuận lợi để di dời và tái định cư (TĐC) cho hơn 200 hộ dân sinh sống trong vùng ngập lũ, triều cường tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam (xã Phước Hòa).

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

Đô thị

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Không gian sống

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

Tổ ấm ven biển đậm chất nghỉ dưỡng với thiết kế mở

Tổ ấm ven biển đậm chất nghỉ dưỡng với thiết kế mở

Không gian sống

Ngôi biệt thự nằm trên bãi biển Riviera de São Lourenço, ven biển bang São Paulo, Brazil, được thiết kế cho một một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ. Ngôi biệt thự đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng bên bờ biển và có thể trở thành nơi sum vầy cùng gia đình, bạn bè của gia chủ. 

null