(GLO)- Ngày 22-1, qua kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Ribio Home (113 Nguyễn Thế Lịch, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh đã yêu cầu công ty ngừng hoạt động.

(GLO)- Sáng 18-1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.