Khắc phục xong sạt lở núi Bà Hỏa, Quy Nhơn

Núi Bà Hỏa bị sạt lở vào tháng 10/2021 làm 3 người bị thương. Ngay sau đó, một phần làn bên phải tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (sát núi Bà Hỏa) được rào chắn kỹ để hạn chế khả năng sạt lở có thể tái diễn đe dọa tính mạng người dân. Cũng từ đó, nút giao Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo liên tục bị ách tắc giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực này khá lớn.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư Dự án xử lý, khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, kinh phí còn lại do UBND thành phố Quy Nhơn đối ứng.

Thời gian thi công dự án kéo dài gần 3 tháng (từ 15/8 - 13/11/2023), do Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đảm trách.

Biện pháp thi công là sử dụng lưới cường lực cao để ngăn sạt lở - một công nghệ sản xuất lưới tiên tiến của Malaysia, tuổi thọ dài. Đại diện đơn vị thi công cho biết, đã phủ lớp lưới này với chiều cao 23-27 mét để gia cố bề mặt núi Bà Hỏa; tiếp đó tiến hành khoan các mũi khoan có đường kính 76mm xuyên vào vách núi rồi neo đinh thép kiên cố. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn đục tẩy bớt một số đoạn dốc đứng; tạo rãnh thoát nước mưa để ngăn nước chảy xuống các vết nứt của các khối đá gây sạt lở núi. Phía bên ngoài mặt lưới sẽ được phủ cây dây leo để tạo cảnh quan xanh, đẹp cho thành phố.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, đến thời điểm hiện tại, dự án mới hoàn thành và tuyến đường Nguyễn Tất Thành mới được thông xe trở lại.

Anh Hồ Tuấn Bảo Lâm (một người dân địa phương) cho biết, do đặc thù công việc nên anh hay lưu thông qua khu vực này. Việc xử lý triệt để sạt lở núi Bà Hỏa sẽ giúp người dân an tâm và an toàn hơn khi đi lại, nhất là vào mùa mưa bão.