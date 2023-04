(GLO)- Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm số thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Trước đây, tại huyện Kbang, nhiều thanh-thiếu niên khi tham gia giao thông thường xuyên vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Trước thực tế đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Kbang đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả, lực lượng Công an đã phát hiện hơn 160 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lập biên bản phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Tất cả số thanh-thiếu niên này đều chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định hoặc không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi bị tổ tuần tra lưu động của Công an huyện Kbang dừng xe kiểm tra, em Phạm Gia Hy (tổ 11, thị trấn Kbang) nói về việc không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định: “Em biết mình mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi lái mô tô, xe máy. Đây là xe của bạn, em chỉ chở bạn học về nhà. Được các chú Công an chỉ ra các lỗi vi phạm, em hứa từ nay sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình”.

Để xử lý nghiêm tình trạng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT, Công an huyện Kbang phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và Công an 14 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền; lập danh sách và tiến hành gọi hỏi, răn đe gần 500 thanh-thiếu niên cá biệt, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm. Thiếu tá Cao Tấn Vân-Trưởng Công an thị trấn Kbang-cho biết: Sau khi tổng hợp danh sách thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe mô tô càn quấy, gây rối TTATGT tại một số tuyến đường vào buổi tối, Công an thị trấn đã mật phục, chốt chặn để xử lý, tạm giữ phương tiện. “Để chấn chỉnh tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm TTATGT, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vào các khung giờ cao điểm, chúng tôi còn trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động các gia đình quản lý, giáo dục con em mình, không giao xe cho con khi không đủ điều kiện tham gia giao thông”-Thiếu tá Vân thông tin.

Trao đổi với P.V, Trung tá Mạc Thế Nguyên-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kbang) cho biết: Thời gian qua, Công an huyện phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy. Đặc biệt, lực lượng Công an đã triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. “Đối với các trường hợp không có giấy phép lái xe, ngoài việc xử phạt trực tiếp người điều khiển phương tiện, chúng tôi còn tiến hành xử phạt người giao xe”-Trung tá Nguyên nhấn mạnh.

Đi đôi với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm, Công an huyện cùng các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại Trường THCS và THPT Hà Nừng (xã Sơn Lang) nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp các thanh-thiếu niên nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện còn phối hợp với Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Thầy Trần Đình Hưng-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Tại các buổi chào cờ đầu tuần hay tiết sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an huyện lồng ghép các nội dung tuyên truyền giúp học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật về TTATGT, trang bị cho các em kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn; từng bước hình thành và xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và kỷ cương. “Chỉ khi có sự cộng đồng trách nhiệm từ các ban ngành, đơn vị cũng như trường học trong công tác tuyên truyền thì những hành vi vi phạm TTATGT trong thanh-thiếu niên mới thực sự được đẩy lùi, qua đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông”-thầy Hưng nói.