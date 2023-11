Kbang: Đa dạng giải pháp đảm bảo an toàn giao thông học đường

(GLO)- Chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học của huyện Kbang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực trường học.

Trường THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Kbang) vừa phối hợp với Công an huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, phổ biến văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Thầy Nguyễn Thanh Việt-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Tại buổi ngoại khóa, các em được lắng nghe những câu chuyện thực tế của các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông khi làm nhiệm vụ, được quan sát những hình ảnh trực quan về hệ lụy do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra và được tiếp cận với những kỹ năng tham gia giao thông hàng ngày. Hoạt động này đã góp phần tạo sân chơi bổ ích, giúp các em nắm vững kiến thức về ATGT.

Năm 2023, Công an huyện Kbang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa cho 25 trường học với hơn 8.000 lượt học sinh và giáo viên tham gia. Công an 14 xã, thị trấn đã xây dựng mô hình “Cổng trường học ATGT”. Trong năm, huyện Kbang không xảy ra TNGT liên quan đến học sinh.

“Cùng với việc xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, thành lập các đội xung kích, đội măng non, cờ đỏ tham gia phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định, nhà trường còn đẩy mạnh tuyên truyền về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh. Những việc làm này góp phần mang lại hiệu quả trong đảm bảo ATGT tại khu vực trường học và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của học sinh”-thầy Việt khẳng định.

Trong khi đó, cô Trần Thị Tây Thi-Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng (xã Sơn Lang) cho biết: Nhà trường phối hợp với Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự ATGT đối với học sinh. “Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường còn nhân rộng các mô hình ATGT; rà soát, bổ sung và hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy gắn nội dung giáo dục pháp luật giao thông đường bộ và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông vào chương trình chính khóa và ngoại khóa; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và các biện pháp phòng ngừa TNGT đối với học sinh”-cô Thi thông tin thêm.

Còn tại xã Nghĩa An, Trường THCS Lê Hồng Phong đã chủ động xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Theo Ban Giám hiệu nhà trường, trước cổng trường là đường bê tông nhỏ hẹp nhưng lưu lượng phương tiện giao thông qua lại nhiều. Mặt khác, tình trạng phụ huynh tập trung đưa, đón học sinh đậu xe dưới lòng đường gây mất trật tự ATGT và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Để đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường, nhà trường đã xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT” nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT, hình thành thói quen và xây dựng môi trường giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông trong học sinh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã Nghĩa An-nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình “Cổng trường ATGT” có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Trong đó, xác định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, các tổ tự quản ATGT của thôn, làng trong việc đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực trường học; hướng dẫn, phân luồng cho phụ huynh và học sinh trong giờ cao điểm để tránh ách tắc giao thông. Đồng thời, tuyên truyền đến phụ huynh về ý thức tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện trên địa bàn xã.

Theo Thượng tá Trần Đăng Khoa-Phó Trưởng Công an huyện Kbang: Mô hình “Cổng trường ATGT” đã góp phần đảm bảo trật tự ATGT trong và ngoài nhà trường, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT, xây dựng môi trường giao thông an toàn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh. “Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ban giám hiệu các trường cần tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh nhằm đảm bảo ATGT học đường, nhất là các khu vực cổng trường”-Phó Trưởng Công an huyện Kbang nhấn mạnh.