Jeep Gladiator 2023: Quái thú off-road Mỹ, giá từ 2,5 tỷ đồng

(GLO)- MG G50 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3-2025 với 3 phiên bản MT COM, AT DEL và AT LUX, trở thành tân binh khuấy động phân khúc MPV. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với giá bán từ 559-749 triệu đồng.