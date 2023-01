Israel tấn công trại tỵ nạn làm thiệt mạng 10 người Palestine

Con số 10 nâng tổng số người Palestine bị lực lượng Israel giết trong năm 2023 lên 30 người, theo số liệu của Bộ Y tế Palestine. Những người thiệt mạng bao gồm những chiến binh đối đầu với Israel, những cá nhân tấn công người Israel và những người ngoài cuộc.

Lực lượng an ninh Israel cho biết họ đang cố bắt giữ một “đội khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Thánh chiến Hồi giáo” ở Jenin hôm 26/1, và tuyên bố họ đã tiêu diệt ba “phần tử khủng bố”.

Các lực lượng Israel cho rằng không có thương vong về phía họ, nhưng có thương vong khác liên quan đến cuộc đọ súng, đang được điều tra.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine (PRC) nói lực lượng Israel ban đầu ngăn không cho nhân viên y tế vào trại Jenin, gây khó khăn cho việc tiếp cận người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Palestine Muhammad Shtayyeh kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế “can thiệp khẩn cấp để bảo vệ và ngăn chặn đổ máu đối với trẻ em, thanh niên và phụ nữ”.

Chính quyền Palestine cũng tuyên bố ngừng phối hợp an ninh với Israel ngay lập tức. “Trước sự gây hấn chống lại người dân của chúng tôi và vi phạm các thỏa thuận đã ký kết, bao gồm thỏa thuận về an ninh, chúng tôi thấy rằng sự phối hợp an ninh với chính phủ chiếm đóng của Israel không còn tồn tại kể từ lúc này”-Phó Thủ tướng Palestine Abu Rudineh nói.

“Phối hợp an ninh” giữa Israel và Palestine liên quan đến một loạt vấn đề dân sự và an ninh, bao gồm việc chia sẻ một số thông tin tình báo về các nhóm chiến binh. Những thông tin này được coi là chìa khóa để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

TS ( từ TTXVN, TNO, Zingnews.vn)