Houthi yêu cầu nhân viên LHQ rời khỏi khu vực do lực lượng này kiểm soát

Quan chức giấu tên trên nêu rõ Houthi đã thông báo tới các cơ quan của LHQ về việc các nhân viên LHQ người Mỹ và người Anh không được hoan nghênh và không nên trở lại các khu vực do Houthi kiểm soát.

Theo truyền thông địa phương, hiện có hơn 20 công dân Mỹ và Anh làm việc cho LHQ tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các lực lượng Mỹ và Anh đóng quân trên Biển Đỏ với Houthi, liên quan xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza bùng phát hôm 7/10/2023. Houthi tấn công các tàu thương mại mà lực lượng này cho là liên quan đến Israel đi qua Biển Đỏ. Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành không kích nhằm vào một số căn cứ của Houthi ở miền Bắc Yemen nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nói trên. Trong khi đó, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu liên quan Israel cho đến khi nước này chấm dứt tấn công và phong tỏa Dải Gaza.

Cùng ngày 23/1, một tuyên bố chung do Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra nêu rõ 24 quốc gia đã tiến hành các cuộc không kích trong ngày 22/1 nhằm vào 8 mục tiêu tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Theo tuyên bố, các cuộc không kích này do các lực lượng của Mỹ và Anh tiến hành, với sự hỗ trợ của Đức, Australia, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand.