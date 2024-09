Hội thi thể hiện niềm tin và tự hào về Đảng

Hội thi pano ảnh đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tham dự hội thi có 11 đội đến từ 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và khối mặt trận, các đoàn thể chính trị của xã. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Truyền thông qua video clip, pano ảnh và thuyết trình về pano ảnh. Trong đó, phần thi pano ảnh và thuyết trình về pano ảnh chấm điểm trực tiếp; nội dung truyền thông qua video clip giới thiệu về tình hình, đặc điểm của chi bộ, ý nghĩa tác phẩm dự thi đăng tải trên Facebook Đảng bộ xã Biển Hồ tính điểm dựa vào lượt truy cập, tương tác trong 4 ngày (từ 22-8 đến 25-8).

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng phần thuyết trình ấn tượng, đội thi của Chi bộ thôn 4 đã đạt giải nhất. Bà Trần Thị Ninh-Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 4 cho hay, khi Đảng bộ xã phát động, chi bộ đã triển khai cho tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn tham gia. Chi bộ thành lập đội thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đảng viên, nhân dân truy cập, tương tác trên Facebook của Đảng bộ xã Biển Hồ.

Trong phần thi pano ảnh, chi bộ sử dụng một số hình ảnh sưu tầm và hình ảnh hoạt động của chi bộ; tất cả đều có chú thích và trình bày theo bố cục rõ ràng. Đầu tiên là hình ảnh về Đảng bộ TP. Pleiku qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tiếp đến là Đảng bộ xã Biển Hồ với 48 năm thực hiện công cuộc đổi mới, sau cùng là hình ảnh về hoạt động của chi bộ chiếm phần lớn nội dung.

Hình ảnh của chi bộ ghi nhận hoạt động của tổ chức từ khi thành lập cách đây 22 năm chỉ với 5 đảng viên, trải qua 14 kỳ đại hội, đến nay chi bộ có 87 đảng viên; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; hình ảnh chi bộ đón nhận bằng khen, giấy khen do lãnh đạo các cấp trao tặng...

“Pano ảnh được chúng tôi xây dựng từ ý tưởng về con thuyền và mái nhà rông để nói lên tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách. Qua hội thi, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc”-bà Ninh nói về ý nghĩa của pano ảnh.

Đạt giải nhì tại hội thi, chi bộ Trường Mầm non Hoa Anh Đào mang đến hội thi pano ảnh nhiều hình ảnh đặc sắc, ghi dấu các hoạt động nổi bật của chi bộ nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, hiến máu nhân đạo; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã thực hiện công tác dân vận, củng cố cảnh quan môi trường...

Cô Trần Thị Yến-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Trong khuôn khổ của 1 pano, chúng tôi rất khó để đưa hết hình ảnh vào mà chỉ có thể lựa chọn một số hình ảnh nổi bật liên quan đến chủ đề hội thi. Ở giữa pano là hình ảnh trang sách chứa đựng những thông tin nổi bật của chi bộ. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, những năm qua, chi bộ, nhà trường đều đạt thành tích cao và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”.

Nói thêm về ý nghĩa của pano ảnh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào thông tin: “Con thuyền ở bên dưới pano tượng trưng cho nhà trường với các thế hệ người lái đò miệt mài, nỗ lực từng ngày trong sự nghiệp trồng người. Với khẩu hiệu “Giáo dục mầm non nền tảng vững chắc cho tương lai đất nước”, chúng tôi muốn khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục mầm non cũng như trách nhiệm xây dựng một tương lai tươi sáng, tốt đẹp cho đất nước”.

Nhận xét về hội thi, bà Bùi Thị Minh Hiếu-Phó Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh: Tất cả các đội thi đều bám sát kế hoạch, xây dựng video clip có nội dung, thời lượng phù hợp; thiết kế pano ảnh sáng tạo theo từng chủ đề, chủ điểm, đảm bảo về mặt tiêu chuẩn, kích thước và nội dung yêu cầu.

Nội dung pano ảnh tập trung tuyên truyền chặng đường 70 xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ thành phố Pleiku; lịch sử Đảng bộ xã Biển Hồ giai đoạn 1975-2020; vai trò, trách nhiệm của các chi bộ và khối mặt trận, các đoàn thể chính trị trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 7 giải gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Biển Hồ, đây là lần đầu tiên Đảng ủy xã tổ chức hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ thành phố Pleiku (1954-2024) và Đảng bộ xã. Hội thi còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Biển Hồ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đảng các cấp thời gian tới.