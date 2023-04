(GLO)- Ngày 12-4, tại khách sạn Tre Xanh (TP. Pleiku), Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Tham vấn xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết để duy trì các can thiệp hiệu quả ở 9 xã đã được UNICEF hỗ trợ giai đoạn 2017-2021 và mở rộng ra các xã trong toàn tỉnh”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, UNICEF Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, UBND xã và cán bộ bảo vệ trẻ em 15 xã thuộc các huyện: Kbang, Krông Pa, Mang Yang.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Công Thành-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026 cho biết: Trong giai đoạn 2017-2021, Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện do UNICEF tài trợ đã triển khai tại các xã: Lơ Ku, Kông Lơng Khơng, Sơn Lang (huyện Kbang); Ayun, Đak Trôi, Kon Chiêng (huyện Mang Yang); Ia Mlah, Chư Gu, Chư Drăng (huyện Krông Pa) cùng với 4 sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư. Theo đánh giá cuối kỳ, các can thiệp, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các đối tượng được hưởng lợi. Hội thảo được triển khai nhằm đánh giá tính bền vững và khả năng mở rộng các can thiệp, mô hình của dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện trong thời gian tới.

Tại hội thảo, đại diện nhóm tư vấn của UNICEF Việt Nam đã trình bày dự thảo nghiên cứu phân tích chi phí và kế hoạch nhân rộng các mô hình, can thiệp hiệu quả của dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện, gồm: Cấu phần dinh dưỡng trong quản lý điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở trẻ em, gói can thiệp dinh dưỡng cơ bản, mô hình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Cấu phần giáo dục với mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng trong trường mầm non. Cấu phần bảo vệ trẻ em với mô hình hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Cấu phần truyền thông với mô hình Câu lạc bộ phát triển trẻ thơ toàn diện.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận về việc lựa chọn các mô hình, xác định các nguồn vốn, phương pháp lồng ghép các nguồn lực, lộ trình thực hiện, cách duy trì và nhân rộng, việc xây dựng kế hoạch tổng thể để vừa đúng với quy định của Nhà nước vừa đảm bảo tính khả thi, tính bền vững…

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành tổng hợp, xây dựng kế hoạch tổng thể hoàn chỉnh, đủ điều kiện để trình các cấp và UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.