Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 14/15 thành viên Hội đồng bảo an LHQ. Nghị quyết yêu cầu các bên trong xung đột vũ trang phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, trong đó có cả các nghĩa vụ liên quan đến việc tôn trọng và bảo vệ nhân viên cứu trợ nhân đạo, nhân viên LHQ và những người liên quan.

Nghị quyết còn kêu gọi tất cả các bên xung đột vũ trang chấm dứt ngay lập tức và dứt điểm mọi hành vi sử dụng bừa bãi các thiết bị nổ vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu mối nguy hiểm này.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên trong xung đột vũ trang cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tất cả thường dân đang gặp khó khăn được tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách đầy đủ, an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, đồng thời bảo vệ sự an toàn, an ninh và tự do di chuyển của nhân viên cứu trợ nhân đạo, nhân viên LHQ và kiềm chế tấn công, phá hủy, loại bỏ những đồ vật không thể thiếu cho sự sống còn của dân thường.