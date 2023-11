Sáng 9-11, Đảng bộ phường An Tân (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn-nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, đảng viên Chi bộ 2.

(GLO)- Chiều 7-11, Đoàn công tác Công an tỉnh Kon Tum-Đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 6, Bộ Công an do Thượng tá Lê Xuân Thủy-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại Công an tỉnh Gia Lai.