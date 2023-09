Hãy luôn giữ giá trị bản thân!

Tin liên quan Tú bà 24 tuổi điều hành đường dây mại dâm có giá 2.000 USD/lượt bán dâm

Theo đó, ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã xác định Nguyễn Thành Liêm (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cho các hoa hậu, hoa khôi một số cuộc thi sắc đẹp với giá bán dâm lên tới 200 triệu đồng/lượt

Trong đó, T.T.H. (ngụ Quận 4, từng là Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức ở nước ngoài và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác) thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng. N.N.T.T. (ngụ Phú Nhuận, Hoa khôi Du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng.

Trước đó, năm 2012, công chúng bất ngờ khi cơ quan Công an bắt đường dây bán dâm do Hoa Hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân tham gia cầm đầu với giá hàng nghìn USD; năm 2017 thì Hoa khôi thời trang Thanh Hiền cũng bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách; năm 2018, 2022 khi cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang các vụ án bán dâm thì đều có người từng tham gia và có giải ở một số cuộc thi nhan sắc.

Ngoài các cô gái có danh hiệu hoặc đã từng tham gia các cuộc thi nhan sắc thì những cô gái có mác người mẫu, hot girl… cũng nằm trong danh sách các người đẹp bán thân. Cứ mỗi lần các cơ quan chức năng phát hiện các đường dây môi giới mại dâm cao cấp là y như rằng có không ít những gương mặt không xa lạ với công chúng.

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam liên tục tổ chức các cuộc thi nhan sắc để tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Việt. Như thời gian vừa rồi, chỉ trong một tuần từ ngày 25 đến 31-8, có 3 đêm chung kết các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, 3 hoa hậu và 12 á hậu được vinh danh. Đằng sau mỗi cuộc thi nhan sắc, rất nhiều người đẹp thành công trên các lĩnh vực họ tham gia và được công chúng mến mộ như gần đây là: Thùy Tiên, H'Hen Niê, Ngọc Châu, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... thì cũng không ít chuyện lùm xùm liên quan đến một số cá nhân sau khi có danh hiệu, nhưng tai tiếng nhất vẫn là chuyện bán dâm nuôi thân.

Tất cả các cuộc thi sắc đẹp, đơn vị tổ chức đều hướng đến việc tôn vinh nhan sắc Việt và mong muốn cao hơn là những ngôi vị đã được trao tặng sẽ được các cô gái trân quý và nâng cao giá trị của người con gái Việt qua những việc làm cụ thể như ý thức trong cách sống, trách nhiệm với xã hội, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với con người và đem đến giá trị sống tích cực, có ích cho xã hội. Vậy nhưng, không ít những con sâu đã làm cho nồi canh trở nên vô vị, khó nuốt và gây sự khó chịu với công chúng. Từ đó, trong lòng công chúng có không ít những cái nhìn không tích cực đối với các cuộc thi nhan sắc.



Trên thực tế, nếu các cô gái này, khi đã có danh hiệu hoặc là người mẫu, hot girl thì cơ hội việc làm chân chính có thu nhập cao không hề nhỏ. Họ có thể là người đại diện thương hiệu, người mẫu quảng cáo, cao hơn nữa thì tham gia dự các sự kiện, diễn xuất… thu nhập so với người bình thường thì không hề nhỏ!

...