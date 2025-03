Hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay dịp lễ 30-4, 1-5

trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và 21% so với cùng kỳ năm trước; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng tương ứng 20% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Khách bay nội địa làm thủ tục đợt cao điểm tại Sân bay Nội Bài. Ảnh Phan Công. Nguồn NLĐO

Chiếm tỷ trọng lớn là các đường bay đi/đến TP. Hồ Chí Minh với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21% và 21%; cung ứng đạt 1,03 triệu ghế, tăng tương ứng 21% và 21,9%. Riêng đường bay kết nối Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh, các hãng dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng tương ứng 8% và 16%; cung ứng 305 ngàn ghế, tăng tương ứng 7% và 11% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và cùng kỳ năm 2024.

Dịp cao điểm hè năm 2025 (từ ngày 15-5 đến 15-8-2025), trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 68.558 chuyến bay (trung bình 745 chuyến/ngày); cung ứng đạt xấp xỉ 14 triệu ghế, tăng tương ứng 21% và 18% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và hè năm 2024.