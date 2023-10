Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp

Theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường Canalys, sản lượng máy tính xuất xưởng toàn cầu quý III/2023 đạt 65,6 triệu chiếc, tăng 8% so với quý trước, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 7%.

Khi truy cập các trang web lạ, người dùng phải chú ý, không bấm vào 4 từ Ok, Agree (đồng ý), No (không) hoặc Yes (có) để tránh nguy cơ bị mã độc tấn công.