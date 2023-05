Giáo viên mầm non nên được nghỉ hưu sớm?

(GLO)- Tháng 4 vừa qua, khi góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non có ít nhất 15 năm công tác đúng vị trí việc làm được nghỉ hưu khi có độ tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với quy định.

Bộ GD-ĐT lý giải, theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi. Đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc, giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Do vậy, trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, giáo viên mầm non, khi tuổi càng cao, sức khỏe càng suy giảm, không còn nhanh nhẹn để bảo đảm được chất lượng chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho trẻ. Do đó, Bộ GD-ĐT nhận thấy việc quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định là phù hợp.

Trước thông tin trên, đông đảo giáo viên mầm non trên cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đã bày tỏ sự đồng tình và mong muốn ý kiến trên sớm được bổ sung vào dự thảo Luật để Quốc hội xem xét thông qua. Cô Nguyễn Thị Nhung-giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) trải lòng: “Tôi sinh năm 1968, theo quy định thì đến tháng 7-2024 sẽ được nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi bước sang độ tuổi 50, sức khỏe của bản thân dần suy giảm, cơ thể không còn dẻo dai như trước; khả năng sáng tạo, sự năng động cần có của một giáo viên mầm non cũng hạn chế. Trong khi đó, học sinh mầm non, nhất là ở độ tuổi nhà trẻ lại cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ rất nhiều từ cô giáo. Những việc vốn quen thuộc này giờ đây với tôi lại trở nên khó khăn và thiếu tự tin, thậm chí chẳng còn phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của trẻ”.

Cũng theo cô Nhung, trẻ nhỏ rất hiếu động, giáo viên quá lớn tuổi sẽ không đủ khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi. “Chẳng hạn, khi trẻ chạy nhảy, vui đùa nếu không may trượt ngã, chúng tôi ở độ tuổi này dù quan sát thấy cũng khó có thể phản xạ nhanh như các cô giáo trẻ. Vậy nên, thay đổi độ tuổi để giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm là điều cần thiết và cũng là mong muốn của đa số giáo viên mầm non như tôi”-cô Nhung bày tỏ.

Đồng quan điểm, cô Phạm Thị Ánh Ngọc-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đê Ar (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) cũng cho rằng, khác với các bậc học còn lại, giáo viên mầm non phải dạy trẻ múa hát, tự xây dựng mô hình, đồ dùng dạy học… nên sẽ không phù hợp ở độ tuổi quá lớn. Chưa kể, nếu giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn phải lặn lội sớm khuya, đường sá xa xôi để huy động trẻ ra lớp; mọi điều kiện sinh hoạt cũng thiếu thốn nên sức khỏe dễ giảm sút hơn. Do đó, việc xem xét cho giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định là phù hợp với đặc thù công việc.

Mới đây, khi trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra nhiều căn cứ và khẳng định rằng, nghề giáo viên mầm non chưa đủ các yếu tố điều kiện lao động để xếp vào nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy nên, đội ngũ lao động này không thuộc diện được giảm tuổi nghỉ hưu so với quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Ngoài ra, do nghề giáo viên mầm non là nghề đặc thù nên khi không còn đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn của nghề này (không phải là hết tuổi lao động, đủ điều kiện tuổi hưởng chế độ hưu trí) thì giáo viên có thể được hỗ trợ đào tạo chuyển sang nghề khác, nếu có nhu cầu làm việc.

Tại văn bản trả lời này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá thêm các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động của nghề giáo viên mầm non để xem xét, bổ sung theo nguyện vọng của cử tri. Đến nay, khi Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đội ngũ giáo viên mầm non lại một lần nữa có cơ sở để mong chờ. Nhiều nhà giáo cho rằng, việc sớm quyết định cho giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định không chỉ động viên họ thêm yêu nghề mà còn thể hiện tính nhân văn đối với đội ngũ lao động đặc thù này. Đây cũng là cơ hội để những giáo viên trẻ có điều kiện làm việc, được cống hiến nhiều hơn.