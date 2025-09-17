Giảm gánh nặng ký chứng thực để lãnh đạo xã lo việc lớn

(GLO)- Việc sớm cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức cấp xã chứng thực là rất cần thiết nhằm giải tỏa một phần gánh nặng ký tá của lãnh đạo xã, giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho việc điều hành bộ máy chính quyền.

Kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh Gia Lai diễn ra vào ngày 15-9 đã thông qua 19 nội dung lớn. Trong đó, dự thảo Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực, được nhìn nhận có nhiều tích cực, giúp giải quyết nhiều vấn đề nóng, cấp bách ở cấp cơ sở.

Bởi, đó là cách tốt nhất để lãnh đạo xã dành thời gian cho việc điều hành chính quyền địa phương, triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hơn cho dân.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Dư luận từng bức xúc khi có 1 phó chủ tịch phường ở TP. Hồ Chí Minh phải ngồi 2 giờ để ký 1.000 bản sao giấy tờ. Giữa lúc công việc sau sáp nhập được cho là “ngập đầu” thì việc một lãnh đạo phường phải tốn quá nhiều thời gian cho việc ký tá giản đơn, cơ học như vậy quả là khó chấp nhận, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với bao kỳ vọng về sự đổi thay từ tác phong, thái độ đến hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đây cũng là chuyện đang xảy ra ở hầu khắp các địa phương. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, UBND cấp xã trên cả nước đã chứng thực hơn 20,3 triệu bản sao; chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch hơn 3,1 triệu trường hợp.

Với những địa bàn phải sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và nhiều xã, phường, thị trấn thành các đơn vị hành chính cấp xã mới như Gia Lai thì việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch…, nhất là với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa... đang gây áp lực lớn cho cán bộ lãnh đạo xã.

Như Giám đốc Sở Tư pháp Gia Lai Võ Anh Tuấn đã nói tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh vừa rồi thì con số 2.000 hồ sơ chứng thực tồn đọng, chậm trễ đến ngày 13-9 (tất nhiên đây là những hồ sơ khó) chắc chắn sẽ chưa dừng lại, có nguy cơ tạo ra điểm nghẽn cho hoạt động của chính quyền cấp xã.

Vì vậy, việc sớm cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức cấp xã chứng thực là rất cần thiết, nhằm giải tỏa một phần gánh nặng ký tá của lãnh đạo xã, giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho việc điều hành bộ máy chính quyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương.

Việc sớm cho phép chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức cấp xã chứng thực là rất cần thiết. Ảnh: Vũ Chi

Chủ trương này cũng phù hợp với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc mở rộng đối tượng được giao nhiệm vụ chứng thực, gồm chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu; chánh, phó chánh văn phòng HĐND và UBND cấp xã; giám đốc, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và công chức được chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền toàn bộ hoặc một phần nhiệm vụ chứng thực khi người đó là công chức có trình độ cử nhân luật trở lên, có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp...

Đề xuất này cũng thể chế hóa kịp thời Kết luận số 179-KL/TW (ngày 25-7-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoàn thiện tổ chức, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải công việc cho chủ tịch UBND cấp xã.

Điều này còn góp phần tháo gỡ khó khăn trong vận hành bộ máy, bảo đảm hoạt động chứng thực thông suốt, không gián đoạn; đồng thời nâng cao tính thống nhất, minh bạch, khả thi, hiệu quả trong áp dụng pháp luật.