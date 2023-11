(GLO)- Ngày 14-11, tại Nhà máy đường thị xã Ayun Pa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai tổ chức lễ phát động và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trong niên vụ mía 2023- 2024.

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 chị em Trần Thị Bích Thuận (sinh năm 1976) và Trần Thị Bích Vân (sinh năm 1983), cùng trú tại quận Đống Đa, về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về 'tội mang thai hộ vì mục đích thương mại,' 'tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.'

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Thị Đức (SN 1979, trú tại tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.