Gia Lai: Tội phạm về trật tự xã hội giảm 31,77% số vụ trong quý I-2024

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp, giữ vững ổn định trong mọi tình huống, mọi thời điểm; không để xảy ra phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa bàn.

Trong quý I-2024, tội phạm về trật tự xã hội giảm 31,77% số vụ xảy ra so với cùng kỳ năm 2023; không để xảy ra tội phạm hoạt động băng, nhóm, theo kiểu “xã hội đen”. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Số vụ phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ tăng 40%; về môi trường tăng 49%; về ma túy tăng 35,2%. Đồng thời, nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến vượt 48,78% so với chỉ tiêu được giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường. Đã thành lập Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh, đẩy mạnh các phong trào Đoàn-Hội hướng về cơ sở gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an toàn tỉnh trong lòng Nhân dân.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ một số kết quả đạt được, đánh giá tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy những chủ trương, giải pháp công tác trọng tâm trong quý II.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực chất, hiệu quả các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ gắn với lộ trình thực hiện các chỉ tiêu do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giao, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Tập trung lực lượng, biện pháp, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại diễn ra trên địa bàn tới đây như: Lễ Giỗ tổ Hùng vương, Lễ 30-4 và 1-5, Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2024)…

Dịp này, Ban Chấp hành đảng bộ Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.