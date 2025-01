Gia Lai: Tăng cường kiểm soát giá thực phẩm những ngày cận Tết

Nhiều mặt hàng tăng giá

Thời điểm này, tại chợ Hoa Lư (TP. Pleiku), các tiểu thương nhập hàng hóa với sản lượng tăng gấp đôi so với những ngày trước đó. Hiện giá nhiều loại thực phẩm như thịt bò, hải sản, rau, củ, quả bắt đầu tăng dần. Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh-Chủ sạp thịt tại chợ Hoa Lư cho biết: Từ 23 tháng Chạp đến nay, sức mua đã tăng khá mạnh. Giá cả các loại thịt cũng đã tăng từ 10-20 ngàn đồng/kg. Để chủ động nguồn hàng, tôi đặt các lò mổ có uy tín nhằm đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Dự kiến khoảng 2 ngày nữa, người tiêu dùng sẽ mua nhiều hơn. Tuy nhiên, từ Mùng 2 Tết chợ đã họp trở lại, hàng hóa cũng cơ bản đầy đủ nên khách hàng chỉ mua chừng 2-3 kg.

Hiện nay, các loại thịt tăng từ 5-20 ngàn đồng/kg. Ảnh: Vũ Thảo

Còn bà Phạm Thị Thu (tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) thì cho hay: “Sau khi chuẩn bị xong các loại thực phẩm như bánh, mứt, tôi tranh thủ đi chợ mua ít thịt bò, thịt heo, tôm về để dự trữ để dùng trong 3 ngày Tết. Tôi thấy năm nào giá cả hàng hóa mấy ngày cận Tết cũng tăng, nhưng năm nay thấy tăng ít hơn”.

Thị trường ghi nhận sức mua sắm đang tăng và tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghệ. Ảnh: Vũ Thảo

Thời điểm này, các mặt hàng được mua sắm nhiều như: bia, nước giải khát, thịt, trái cây, hoa tươi… Qua khảo sát giá cho thấy, giá các loại bánh, mứt tương đối ổn định, nhưng giá các loại thực phẩm tươi sống đã bắt đầu nhích lên. Tăng mạnh nhất là thịt bò, thịt gà, các loại hải sản như: tôm sú to (loại 15 con/kg) đã tăng từ 400 ngàn đồng lên 450 ngàn đồng/kg; mực từ 250 ngàn đồng lên 280 ngàn đồng/kg; thịt bò thăn từ 260 ngàn đồng lên 290 ngàn đồng/kg; gà thả vườn từ 130 ngàn đồng/kg lên 165 ngàn đồng/kg… Các loại rau, củ, quả cũng có mức tăng khá mạnh so với cách đây khoảng 5 ngày như: cà chua tăng từ 22 ngàn đồng lên 28 ngàn đồng/kg, khổ qua 25 ngàn đồng lên 30 ngàn đồng/kg, táo Envy loại to tăng từ 240 ngàn đồng lên 280 ngàn đồng/kg, mãng cầu tăng từ 55 ngàn đồng lên 70 ngàn đồng/kg, thanh long từ 45 ngàn đồng lên 60 ngàn đồng/kg, xoài từ 50 ngàn đồng lên 65 ngàn đồng/kg…

Càng sát Tết, nhu cầu mua sắm các loại trái cây tăng mạnh. Ảnh: Ngọc Minh

Tại chợ Kbang (thị trấn Kbang), những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao, nhất là thịt heo và trái cây. Chị Nguyễn Thị Hiếu-Tiểu thương bán trái cây-cho hay: Càng sát Tết, nhu cầu mua sắm các loại trái cây bày mâm ngũ quả của các gia đình càng cao. Từ ngày 15 tháng Chạp đến nay, mỗi ngày tôi bán khoảng 1 tạ trái cây, cao hơn các ngày thường từ 30-50 kg. Giá các loại trái cây cũng tăng từ 5-10 ngàn đồng/kg.

“Trái cây tôi mua của các đầu mối trong và ngoài huyện. Với những loại trái cây nhanh chín, có thời gian bảo quản ngắn như: chuối, đu đủ, mãng cầu, cam, quýt… bán hết đến đâu tôi nhập tới đó nhằm đảm bảo khi tới tay khách hàng trái cây luôn tươi ngon, mẫu mã đẹp. Với việc nhiều loại nông sản năm nay được mùa, được giá, dự kiến những ngày sát Tết sức mua của người dân sẽ tăng cao”-chị Hiếu nói.

Các loại trái cây được tiểu thương huyện Kbang nhập về với số lượng lớn, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Ngọc Minh



Còn chị Nguyễn Thị Thanh-Tiểu thương bán thịt heo tại chợ An Khê (thị xã An Khê) cho biết, bình quân mỗi ngày chị cung ứng ra thị trường khoảng 1 tạ thịt heo. Những ngày cận Tết, chị bán gấp đôi, thậm chí gấp ba số lượng thịt heo so với ngày thường. “Để đảm bảo chất lượng, nguồn gốc thịt heo, tôi đến tận hộ chăn nuôi hoặc trại nuôi heo trên địa bàn các huyện lân cận lựa mua từng con về mổ, bán cho người tiêu dùng. Hiện giá heo hơi dao động từ 66-69 ngàn đồng/kg. Hy vọng từ nay tới 29 Tết giá cả ổn định để người dân yên tâm mua sắm”-chị Thanh cho hay.

Vừa mua sắm xong các mặt hàng về phục vụ Tết cho gia đình, bà Lê Thị Bảy (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) chia sẻ: “Giá cả các loại hàng hóa trước Tết Nguyên đán năm nay mức tăng không quá đột biến. Hiện tại, hàng hóa tại chợ và các cửa hàng rất nhiều, đáp ứng nhu cầu mua sắm của bà con, chưa thấy tình trạng khan hiếm hàng hóa”.

Cục Quản lý thị trường Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra hàng thực phẩm công nghệ.

Ảnh: Vũ Thảo

Tăng cường theo dõi, kiểm soát giá cả hàng hóa

Trao đổi với P.V, ông Dương Đình Kiệt-Trưởng ban Quản lý chợ Kbang (huyện Kbang) cho hay: Chợ Kbang hiện có hơn 200 hộ kinh doanh các loại hàng hóa. Nhận định sức mua sắm hàng hóa của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tăng, các tiểu thương đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối chuẩn bị, dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Theo ông Kiệt, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban quản lý chợ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc niêm yết giá cả, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và thời hạn sử dụng hàng hóa tại các gian hàng. Qua kiểm tra, tất cả các tiểu thương chấp hành tốt các quy định. “Từ ngày 23 tháng Chạp tới nay, lượng người đến mua sắm tại chợ tăng 30-50% so với ngày thường. Vì thế, Ban quản lý đã nhắc nhở hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối đi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lựa chọn, mua sắm dễ dàng hơn và đảm bảo công tác phòng-chống cháy nổ”-ông Kiệt thông tin.

Giá cả bánh mứt chỉ tăng nhẹ trước Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Vũ Thảo

Bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương Gia Lai đánh giá: Dựa trên kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Công thương Gia Lai đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán 2025. Thời điểm này, lượng hàng hóa trên thị trường rất dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng thiết yếu cho người dân trong dịp Tết. Sở cũng cử cán bộ chuyên môn đi nắm bắt thị trường, cho thấy giá cả đã tăng, chủ yếu là nhóm thực phẩm tươi sống như thịt cá, tăng từ 10-20 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, mặt hàng rau, củ lại tăng khá mạnh, do nguồn hàng rau, củ ở Đak Pơ, An Khê được vận chuyển cung ứng cho các tỉnh miền Trung nhiều nên nguồn cung trong tỉnh giảm, đẩy giá rau tăng vọt.

Hiện Sở Công thương đang tiếp tục theo dõi, đánh giá sát diễn biến cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao. Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối có kế hoạch phân bổ nguồn hàng cho đại lý trực thuộc trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với phương châm "Không để thiếu hàng, sốt giá". Đồng thời, tiếp tục giám sát tình hình biến động giá cả trên thị trường trong những ngày cận Tết để có biện pháp hoặc đề xuất, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường.

Ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nhận định: “Qua theo dõi, giám sát thị trường cho thấy, sức mua hàng hóa bắt đầu tăng mạnh. Đặc biệt, trong 3 ngày cận Tết tới đây, hoạt động mua bán tại các chợ, siêu thị sẽ càng sôi động, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết như: bánh kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến… Hiện nay, diễn biến tình hình cung cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá cả thị trường bắt đầu nhích lên, tuy nhiên mức tăng không đáng kể, không gây biến động giá cả quá lớn trên thị trường. Các doanh nghiệp đầu mối lớn đã đảm bảo hàng hóa dự trữ và điều tiết hàng hóa hợp lý, kịp thời, nhằm tránh tình trạng khan hiếm giả tạo, gây sốt giá, gây bất ổn thị trường”.

Để tiếp tục bám sát địa bàn, các Đội Quản lý thị trường thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến giá cả hàng hóa, tổ chức kiểm tra nhằm kịp thời xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát những điểm mua bán, tập kết hàng hóa, cơ sở kinh doanh và chợ vùng nông thôn, để nắm bắt kịp thời diễn biến cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, góp phần ổn định thị trường trong những ngày sát Tết.