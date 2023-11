Gia Lai: Sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng

Chuyến thăm của Tổng thống Mông Cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Chuyến thăm của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh tới Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Mông Cổ nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ.

Chư Pưh củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ (GLO)- Trong giai đoạn 2020-2025, Huyện ủy Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị 2 cấp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Không để nhận thức sai lệch ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Trao đổi sau chuyến làm việc tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết phía Hoa Kỳ ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân (GLO)- Sáng 30-10, Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đấu tranh phòng-chống chủ nghĩa cá nhân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác giảm nghèo (GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đợt sinh hoạt chính trị bổ ích (GLO)- Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023 đã khép lại sau 1 ngày (27-10) diễn ra sôi nổi. Hội thi được đánh giá cao bởi tính thiết thực, hiệu quả cũng như sức lan tỏa của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh trong tình hình hiện nay.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (GLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể. Ban này nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng và giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới (GLO)- Chiều 27-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh (GLO)- Chiều 27-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh.

Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam (GLO)-Sáng 27-10, tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 (TP. Pleiku, Gia Lai), Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam tháng 10-2023. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong-Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3 dự và chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chư Păh (GLO)- Ngày 26-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chư Păh.

12 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối (GLO)- Sáng 27-10, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Khối năm 2023.

Đak Đoa: Cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã học tập, quán triệt văn bản của Đảng (GLO)- Ngày 26-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, học tập, nghiên cứu một số văn bản mới của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Pleiku: Hơn 4.000 cán bộ dự quán triệt các văn bản mới của Đảng (GLO)- Ngày 26-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Mặt trận, các đoàn thể Gia Lai và Ratanakiri ký kết chương trình phối hợp (GLO)- Sáng 26-10, tại Khách sạn Pleiku Palace (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), giai đoạn 2018-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.

Gỡ khó để phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số-Kỳ cuối: Cần quan tâm tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (GLO)- Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và rà soát nhu cầu vị trí việc làm để có hướng tạo nguồn phù hợp là một trong nhiều giải pháp mà các địa phương tại Gia Lai đưa ra để giải quyết “bài toán” phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS).

Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân (GLO)- Sáng 25-10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tướng Phan Xuân Tuy-Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

