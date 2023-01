Gia Lai đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

* P.V: Sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Vậy, đồng chí có thể đánh giá những kết quả quan trọng mà tỉnh ta đã đạt được trong năm 2022?

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng đánh giá một cách khách quan, toàn diện thì trong năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện bình thường mới. Nhìn chung, 7 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cơ bản đã thực hiện hiệu quả và đạt kết quả tốt.

Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh thực hiện năm 2022 (theo giá so sánh 2010) đạt 9,27%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt 33.823 tỷ đồng, tăng 6,67% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 28.890 tỷ đồng, bằng 100% nghị quyết, tăng 16,49% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 89.643 tỷ đồng, bằng 105,46% nghị quyết, tăng 19,05% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD, bằng 100% nghị quyết, tăng 8,2% so với năm 2021. Thu ngân sách ước đạt 5.604 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán Trung ương giao, đạt 96,2% nghị quyết. Công tác trồng rừng đạt kế hoạch đề ra; xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo... Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022, tại hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật như: tỷ lệ đậu tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đạt 98,35% (tăng 0,37% so với năm 2021); tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2022, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX-2022. Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt... Du lịch có nhiều khởi sắc, kịp thời phục hồi sau dịch Covid-19, tổng lượng khách tham quan đạt 950 ngàn lượt, tăng 2,9 lần so với năm 2021; doanh thu đạt 600 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2021. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 7 huyện, thị xã (Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và An Khê) đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng kế hoạch đề ra. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, tích cực chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường; chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ (quy hoạch cán bộ; luân chuyển cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử) và lãnh đạo hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố kiêm bí thư chi bộ; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn Thanh niên, đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở, cấp huyện và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027), Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

* P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023?

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Bước sang năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, dự báo việc thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nỗ lực vượt qua khó khăn để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ tháng đầu năm 2023.

Trước mắt là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong đó, chú trọng thực hiện kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Hai là, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh, gồm: Các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành cụ thể hóa các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ba chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Lưu ý, việc triển khai thực hiện các chương trình phải thực chất, hiệu quả, thiết thực, tuyệt đối không chạy theo thành tích, phải xác định lợi ích của người dân là mục tiêu cuối cùng của mọi nhiệm vụ.

Ba là, tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế-xã hội. Lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các đề án, dự án có tính lan tỏa và là động lực cho phát triển của tỉnh, như: sớm hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị-nông thôn; hoàn thành việc lập và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng; xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; hoàn thành quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Pleiku-Quy Nhơn; thi công Dự án đường Nguyễn Văn Linh; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các địa phương và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).

Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Ngay từ đầu năm phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách. Quản lý chặt việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Bốn là, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng khó khăn. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất. Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… Quan tâm đầu tư các môn thể thao thành tích cao. Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm.

Năm là, triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng, an toàn. Lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai năm 2023 đảm bảo đạt kết quả tốt. Tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông. Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nắm bắt kịp thời dư luận, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh gắn với các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức, cán bộ đã ban hành; ban hành Kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định, quy trình… để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định. Chú trọng công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, dân vận lực lượng vũ trang.

Bảy là, chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn, Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

* P.V: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng phát triển. Tỉnh ta mong muốn, kỳ vọng gì và sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện như thế nào để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tạo được bước đột phá, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững chắc, thưa đồng chí?

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Trước hết, Tỉnh ủy Gia Lai đồng thuận, nhất trí rất cao với nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15-11-2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Với sự quan tâm đặc biệt và lãnh đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ cho sự phát triển của Tây Nguyên và các vùng trong cả nước, cùng sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan Trung ương; sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong vùng, Tỉnh ủy Gia Lai tin tưởng rằng, nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống; các địa phương trong vùng sẽ sớm có điều kiện vươn lên, thu hẹp khoảng cách với các vùng miền khác của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được cải thiện và ngày càng nâng cao; quốc phòng-an ninh được đảm bảo vững chắc; tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Đối với Gia Lai, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo tiếp tục quán triệt đến toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về các mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết; đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện và phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương trong vùng thực hiện hiệu quả một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo đột phá trong phát triển. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, hàng hóa, hữu cơ, đặc sản gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ; phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát huy hiệu quả kinh tế rừng. Khai thác hiệu quả lợi thế về khí hậu, cảnh quan, kiến trúc để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hẹp khoảng cách về mức sống, tạo sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân. Giữ vững quốc phòng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, với niềm tin mới, khí thế mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất; hành động quyết liệt hơn, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và con em Gia Lai đang sinh sống, học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đón Tết vui tươi, mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

* P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRẦN DUNG (thực hiện)