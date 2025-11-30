Gia Lai có 3 vận động viên góp mặt tại SEA Games 33

(GLO)- Tỉnh Gia Lai có 3 vận động viên được triệu tập vào Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 841 vận động viên; tranh tài ở 47 môn và phân môn với mục tiêu phấn đấu đoạt khoảng 90-110 huy chương vàng và nằm trong top đầu. Ông Nguyễn Hồng Minh-Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong đó, Gia Lai đóng góp 3 vận động viên, gồm: Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (nội dung đối kháng, môn taekwondo), Nguyễn Thị Bích Thảo (môn bóng ném).

VĐV Nguyễn Thị Bích Thảo (bên trái) trở thành nhân tố nòng cốt của đội bóng ném. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đội tuyển bóng ném Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng ngay từ đầu năm. Năm 2025 được xem là dấu mốc phát triển vượt bậc của bóng ném nước ta trên đấu trường khu vực và châu lục.

Tại Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á 2025, tuyển bóng ném nữ Việt Nam xuất sắc giành 1 HCV; cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thảo của Gia Lai cũng góp công lớn trong thành tích chung của đội. Với phong độ ấn tượng, ban huấn luyện tin tưởng đội tuyển bóng ném nam và nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh thứ hạng cao nhất tại SEA Games 33.

Hai chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (bên phải) được kỳ vọng tỏa sáng tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Nhật

Với môn taekwondo, các võ sĩ đối kháng của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã hoàn tất chương trình tập huấn tại Hàn Quốc và trở về nước ngày 24-11.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, đợt tập huấn này giúp các tuyển thủ nữ nâng cao chuyên môn, cải thiện tâm lý và sẵn sàng bước vào thi đấu. Với kinh nghiệm tích lũy trong thời gian tập huấn và thi đấu quốc tế, đội tuyển kỳ vọng sẽ đổi màu huy chương tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan (tại SEA Games 32 năm 2023, taekwondo Việt Nam không giành được HCV ở các hạng cân đối kháng nữ).

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Bangkok và Chonburi từ ngày 9 đến 20-12-2025. Dự kiến, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cùng lực lượng cán bộ và một số đội tuyển thể thao quốc gia sẽ sang Thái Lan vào ngày 7-12.

Các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này bao gồm: điền kinh, thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, taekwondo, xe đạp, karate, judo, đấu kiếm, wushu, pencak silat, muay, jujitsu, kickboxing, vật, boxing, triathlon, bơi, nhảy cầu, cử tạ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), golf, bóng rổ, quần vợt, cầu mây, bi sắt, cờ, bắn súng, bắn cung, bóng ném, sailing, canoeing, rowing, thuyền truyền thống, bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, bowling, võ thuật tổng hợp - MMA, bóng chày, leo núi thể thao, teqball, kéo co thể thao, thể thao điện tử - esports, mô tô nước - jetski.

Trước đó, 3 đơn vị truyền hình gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) và FPT Play đã thông báo có quyền phát trực tiếp nội dung thi đấu các môn thể thao SEA Games 33.