Gia Lai: 194 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

Chương trình được tổ chức tại 2 địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).
Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện có 194 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.
Ban tổ chức đã tiếp nhận được 194 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.