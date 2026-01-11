Gia Lai: 194 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

( GLO)- Sáng 11-1, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt I - năm 2026 với chủ đề “Kết nối trái tim - Kết nối sự sống”.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Chương trình hiến máu tình nguyện được Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức. Ảnh: M.N

Chương trình được tổ chức tại 2 địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).

Đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N

Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện có 194 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban tổ chức đã tiếp nhận được 194 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.