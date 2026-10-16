Đưa Viettel Tammi đến với hơn 20.000 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

(GLO)- Tối 15.10, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng Viettel Tammi, hướng đến số hóa hoạt động Hội, nâng cao hiệu quả kết nối và hỗ trợ hơn 20.000 sinh viên tiếp cận thông tin, tiện ích số.

Theo thỏa thuận, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đặt mục tiêu đưa ứng dụng đến hơn 20.000 sinh viên, thu hút hơn 10.000 người theo dõi các kênh thông tin cộng đồng của Hội. Nội dung trọng tâm là xây dựng kênh thông tin chính thức trên Viettel Tammi, đồng thời thiết lập các nhóm cộng đồng dành cho liên chi hội, câu lạc bộ và các đội, nhóm sinh viên.

Đông đảo sinh viên chăm chú lắng nghe giới thiệu về những tiện ích và tính năng nổi bật của ứng dụng Viettel Tammi. Ảnh: Khánh Huân

Việc triển khai nền tảng nhằm giúp sinh viên tiếp nhận nhanh chóng, chính xác các thông báo về học tập, rèn luyện, hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp và việc làm; thuận tiện trao đổi thông tin, tham gia khảo sát, sinh hoạt tập thể và kết nối với tổ chức Hội. Qua đó, góp phần giảm độ trễ trong truyền tải thông tin, tăng cường tương tác hai chiều và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào sinh viên trên môi trường số.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Hội Sinh viên sẽ phối hợp với Viettel Gia Lai tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên cài đặt, sử dụng ứng dụng; tập huấn đội ngũ quản trị viên, xây dựng lực lượng đại sứ số hỗ trợ người dùng. Viettel Gia Lai đảm nhận hỗ trợ thiết lập, vận hành kênh thông tin, nhóm cộng đồng và xử lý các vướng mắc kỹ thuật trong phạm vi hợp tác.

Việc triển khai nền tảng giúp sinh viên tiếp nhận nhanh chóng, chính xác những thông tin cần thiết cho việc học tập, rèn luyện và việc làm. Ảnh: Khánh Huân

Bên cạnh lợi ích về kết nối và tiếp cận thông tin, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên nâng cao kỹ năng số, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và chủ động tham gia các hoạt động của nhà trường. Đối với tổ chức Hội, nền tảng này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận hội viên, nâng cao năng lực quản lý cộng đồng và nắm bắt kịp thời nhu cầu, phản hồi của sinh viên.

Hai bên thống nhất triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hiệu quả hợp tác sẽ được đánh giá định kỳ thông qua số lượng người sử dụng, mức độ tham gia các nhóm cộng đồng, hoạt động truyền thông và tương tác trên nền tảng.