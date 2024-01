Du lịch thế giới: Triển vọng phục hồi hoàn toàn trong năm 2024

Ấn tượng từ Ai Cập và châu Âu

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, nước này đã đón lượng khách du lịch kỷ lục vào năm 2023 bất chấp cuộc chiến Israel - Hamas. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa thông báo cụ thể đã có 14,9 triệu du khách đến Ai Cập trong năm 2023, vượt kỷ lục trước đó là 14,7 triệu du khách năm 2010. Doanh thu du lịch của Ai Cập đạt mức cao kỷ lục 15 tỷ USD vào năm 2023, vượt qua các kỷ lục trước đó là 12,5 tỷ USD vào năm 2010 và 13 tỷ USD vào năm 2019.

Ông Issa cho rằng Ai Cập thu hút khách kỷ lục là nhờ những nỗ lực mở rộng công suất phòng khách sạn, tìm kiếm các thị trường mới và khuyến khích du khách từ khối Arab. Ngoài ra, Chính phủ Ai Cập đưa ra nhiều biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho du khách cũng như quảng bá di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú của đất nước.

Châu Âu cũng có kết quả du lịch tích cực trong năm 2023 với hơn 2,6 tỷ lượt khách du lịch nghỉ đêm tại các khách sạn từ tháng 1 đến tháng 10-2023, trong đó du khách quốc tế tăng 12,5%. Theo dữ liệu của cơ quan thống kê Eurostat, 3 nước có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất ở châu Âu vào năm 2023 là Albania 55,6%, Malta 21% và Cyprus 20,7%. Trong tháng 3-2024, Romania và Bulgaria sẽ tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và việc đăng cai Thế vận hội mùa hè ở Paris trong tháng 7, tháng 8 dự kiến thu hút một lượng lớn du khách tới châu Âu.

Triển vọng và rủi ro

Theo UNWTO, so với mức năm 2019, lượng khách du lịch năm 2023 đã phục hồi lên 96% ở châu Phi, 94% ở châu Âu và 90% ở châu Mỹ. Con số tương ứng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 65%, trong đó Maldives và Fiji là những điểm đến được yêu thích. Sự phục hồi diễn ra chậm ở Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc, dù nhu cầu du khách quay trở lại chỉ khoảng 55% mức năm 2019. Dữ liệu của chính phủ cho thấy Nhật Bản đã đón 25,07 triệu lượt khách du lịch vào năm 2023, khoảng 80% so với mức của năm 2019, do đồng yen yếu khiến nước này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài.

Theo UNWTO, “vẫn còn dư địa đáng kể để du lịch phục hồi khắp châu Á”, đồng thời lưu ý rằng ngoài sự cải thiện ở thị trường châu Á, nhu cầu bị dồn nén và kết nối hàng không gia tăng sẽ giúp thế giới đạt được sự phục hồi du lịch hoàn toàn sớm hơn trong năm 2024.

Cũng theo UNWTO, sự phục hồi du lịch trong và ngoài nước của Trung Quốc dự kiến tăng tốc trong năm nay, với việc Bắc Kinh cấp miễn thị thực cho công dân Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia trong một năm, từ tháng 12-2023.

Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng rủi ro địa chính trị đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự phục hồi bền vững của ngành du lịch. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã làm tăng thêm những rủi ro, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan sang khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Trên toàn cầu vào năm 2023, doanh thu du lịch đạt 1.400 tỷ USD, bằng khoảng 93% so với năm 2019.