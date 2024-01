Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mang tính kết nối và lan tỏa văn hóa từ tháng 1 đến 9, trọng tâm là lễ kỷ niệm 10 năm dự kiến diễn ra vào 20 giờ, thứ Sáu, ngày 26-4 tại Quần thể danh thắng Tràng An.

Đây là sự kiện chính tôn vinh các thành tựu, những đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản; lan tỏa các giá trị của Di sản, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc để hiểu, để biết, để trân trọng và tự hào về vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, về vị trí và tầm quan trọng của Di sản đối với quốc gia, dân tộc và thế giới.

Dự kiến lễ kỷ niệm sẽ thu hút hàng chục nghìn người tham gia và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTV, truyền hình Ninh Bình và các nền tảng số.

Bên cạnh đó là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, mở đầu là Lễ hội và phiên chợ Tết xưa diễn ra tại khu Phố cổ Hoa Lư (TP. Ninh Bình) từ ngày 19-1 (9/12 Âm lịch) đến hết ngày 15-2 (mùng 6 Tết Nguyên đán).

Tiếp đó là các Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề "Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản UNESCO" và "Hành cung Vũ Lâm trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử của Trần Nhân Tông và giá trị lịch sử, văn hoá của bức họa 'Trúc Lâm đại sĩ xuất Sơn Đồ" được tổ chức vào tháng 4-2024 (vào dịp tổ chức Lễ kỷ niệm).

Bên cạnh đó còn có các hoạt động đặc sắc khác như: tổ chức không gian trưng bày khảo cổ về các giá trị văn hoá của tỉnh và Quần thể danh thắng Tràng An; hình ảnh về 9 khu Di sản Thế giới tại Việt Nam và tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch khảo cổ học (dự kiến vào tháng 4 tại đảo Khê Cốc-Khu du lịch sinh thái Tràng An); Tuần Du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" (tổ chức vào cuối tháng 5, đầu tháng 6); Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch toàn quốc; Cuộc thi báo chí viết về đề tài bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An, phát triển du lịch bền vững (từ tháng 2 đến tháng 9); trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng mở rộng với chủ đề "Tinh hoa Cố đô" (tháng 4; cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh gắn với các giá trị di sản và giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích trong khu di sản (từ tháng 1đến tháng 6)...

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình là Di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á được UNESCO ghi danh vào tháng 6-2014 căn cứ trên 3 tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu: tiêu chí V – các giá trị về văn hoá, tiêu chí VII – các giá trị về vẻ đẹp thẩm mỹ và tiêu chí VIII – các giá trị về địa chất địa mạo.

Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích tự nhiên 12.252 ha, trong đó vùng lõi di sản thế giới Tràng An rộng khoảng 6.226 ha, nằm trên địa bàn 12 xã thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Ninh Bình.