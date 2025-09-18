Dự án Trung tâm Thương mại Bồng Sơn: Hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành

(GLO)- Sau hơn 10 năm khởi công xây dựng và nhiều lần được cấp thẩm quyền gia hạn thời gian, đến nay, Dự án Trung tâm Thương mại (TTTM) Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hoàn thành.

Dự án Trung tâm Thương mại (TTTM) Bồng Sơn được triển khai trên khu đất rộng hơn 4.000 m2, thuộc khu phố 6, phường Bồng Sơn, do Công ty CP Đầu tư Quốc tế Liên Hiệp Quốc (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Tháng 8-2015, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng; dự kiến cuối năm 2017, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Sau hơn 10 năm khởi công xây dựng, dự án Trung tâm Thương mại Bồng Sơn vẫn chưa hoàn thành để đưa vào hoạt động. Ảnh: V.L

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm khởi công xây dựng và nhiều lần được cấp thẩm quyền gia hạn thời gian, đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành. Điều này khiến người dân địa phương bức xúc, kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi dự án nếu chủ đầu tư tiếp tục chậm tiến độ.

Ông Trần Văn Nam (ở khu phố 6, phường Bồng Sơn) chia sẻ: “Khu đất thực hiện dự án TTTM Bồng Sơn nằm ở trung tâm phường, tiếp giáp mặt tiền hai tuyến đường lớn là Trần Hưng Đạo và Tăng Bạt Hổ. Cách đây hơn 10 năm, chủ đầu tư rầm rộ làm lễ khởi công xây dựng, nhưng đến nay dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Thực trạng này không chỉ phản ánh năng lực hạn chế của chủ đầu tư, mà còn gây lãng phí lớn về đất đai khi khu “đất vàng” không được khai thác hiệu quả trong thời gian dài”.

Việc thi công chậm tiến độ còn khiến khu vực xung quanh dự án thường xuyên bị ứ đọng nước khi trời mưa, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng, đến nay, dự án TTTM Bồng Sơn đã thi công khoảng 95% phần kết cấu bê tông. So với tháng 7-2023, khối lượng xây dựng chỉ tăng 5%. Vì vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giao thời hạn cuối để hoàn thành dự án là tháng 11-2025.

Về việc chậm tiến độ, chủ đầu tư lý giải: Từ năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, việc tiếp cận vốn vay tín dụng và phát hành trái phiếu. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến dự án phải giãn tiến độ và đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Văn Duy-Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bồng Sơn, địa phương mong cấp thẩm quyền của tỉnh chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án vào hoạt động đúng cam kết.

“Trong thời gian chờ dự án đi vào hoạt động, UBND phường Bồng Sơn sẽ làm việc với chủ đầu tư để xử lý các vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân xung quanh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo tiến độ cho các sở, ngành liên quan của tỉnh để có hướng xử lý”-ông Duy cho biết.

Theo đại diện Sở Tài chính, nếu chủ đầu tư vẫn không đảm bảo tiến độ cam kết (11-2025), đơn vị sẽ đề xuất UBND tỉnh chấm dứt, thu hồi dự án theo đúng quy định pháp luật.