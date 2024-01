Điều gì xảy ra khi bạn uống cà phê vào buổi chiều?

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng May Zhu, người sáng lập Trung tâm dinh dưỡng Nutrition Happens (Mỹ), giải thích lý do tại sao tách cà phê chống uể oải lúc xế chiều lại không tốt cho giấc ngủ của bạn.

1. Làm bạn bồn chồn. Uống cà phê vào lúc xế chiều có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn. Chuyên gia Zhu nói: Cảm giác bồn chồn, lo lắng hoặc tim đập nhanh đều có thể là dấu hiệu cho thấy bạn uống quá nhiều cà phê. Và việc làm tỉnh ngủ vào giờ này lại có thể phá giấc ngủ đêm.

2. Phá vỡ nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Chuyên gia Zhu nói: Vì caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương giúp tỉnh ngủ nên uống cách giờ ngủ chỉ vài tiếng có thể làm gián đoạn thời lượng giấc ngủ sâu mà cơ thể cần.

Cô Zhu nói thêm: Nó cũng có thể khiến bạn khó ngủ hơn, điều này có thể làm thay đổi nhịp điệu ngủ - thức tự nhiên của cơ thể.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Sleep Medicine Reviews cho thấy caffeine không chỉ kéo dài thời gian chìm vào giấc ngủ mà còn làm giảm thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Về cơ bản, tiêu thụ caffeine cũng gây mất ngủ và rối loạn giấc ngủ nhiều hơn.

Vấn đề là nếu cữ cà phê xế đã là thói quen, thì về lâu dài nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Theo trang tin của Trường Y Harvard, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, trầm cảm và bệnh tim.

3. Có thể gây tiểu đêm. Nếu bạn phải thức giấc để đi tiểu thì tách cà phê xế có thể là thủ phạm. Chuyên gia Zhu cho biết caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có nghĩa là nó có thể gây tiểu tiện thường xuyên hơn. Điều này có thể gây gián đoạn giấc ngủ, từ đó gây ra nhiều tác hại về thể chất và tinh thần.

4. Đổ mồ hôi đêm. Chuyên gia Zhu cho biết, có nhiều nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm, nhưng uống quá nhiều caffeine vào xế chiều cũng có thể là thủ phạm. Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi đêm, hãy đi khám để loại trừ bệnh tiềm ẩn.

Theo Viện Y học Giấc ngủ Mỹ, caffeine có thời gian bán hủy lên tới 5 giờ. Có nghĩa là mất 5 giờ để cơ thể loại bỏ một nửa lượng caffein.

Tuy nhiên, lượng caffeine còn lại có thể tồn tại trong cơ thể lâu hơn và có khả năng làm gián đoạn giấc ngủ. Trường hợp điển hình như nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy uống caffeine 6 tiếng trước khi đi ngủ sẽ làm giảm giấc ngủ hơn 1 tiếng.

Chuyên gia Zhu nói: Thực tế, tùy vào cách cơ thể chuyển hóa caffeine, có thể mất tới 10 tiếng để loại bỏ hoàn toàn caffeine khỏi cơ thể. Vì vậy, để an toàn, bạn nên ngừng uống cà phê 10 tiếng trước giờ ngủ, theo Live Strong.