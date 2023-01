Dịch cúm mùa khiến Nhật bản đối diện với nguy cơ kép

Cựu Thủ tướng lưu vong của Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, tuyên bố sẽ về nước mà không cần sự hỗ trợ từ đảng Pheu Thai hay đảng cầm quyền Palang Pracharath, The Nation đưa tin ngày 25-1.

