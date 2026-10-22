Đề xuất tăng định mức dạy học giáo viên THPT thêm 70 tiết/năm: Những thay đổi đáng chú ý

(GLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất tăng định mức giảng dạy đối với giáo viên THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần, tương đương tăng 70 tiết trong 35 tuần dạy học. Dự thảo cũng điều chỉnh việc quy đổi nhiệm vụ chuyên môn và định mức của giáo viên kiêm nhiệm.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT. Đề xuất tăng định mức tiết dạy ở cả 3 cấp học là một trong những nội dung đáng chú ý.

Bên cạnh việc điều chỉnh định mức giáo viên/lớp, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất tăng định mức tiết dạy hằng tuần của giáo viên phổ thông. Ảnh: Tuấn Minh/TNO

Theo đó, dự thảo đề xuất tăng định mức giảng dạy của giáo viên tiểu học từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên THCS từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần.

Nếu tính theo 35 tuần giảng dạy, định mức mới sẽ tương ứng với mức tăng 35 tiết/năm đối với giáo viên tiểu học và THCS, 70 tiết/năm đối với giáo viên THPT. Đây là mức tăng tính theo định mức dự kiến, không phải số tiết dạy thêm giờ ngoài định mức.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh nhằm phản ánh sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tối ưu hóa thời gian, năng suất lao động trong nhà trường.

Bên cạnh thay đổi định mức tiết dạy, dự thảo đề xuất điều chỉnh chế độ làm việc của giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo hướng áp dụng định mức tương đương giáo viên cùng cấp ở trường phổ thông thông thường.

Những nhiệm vụ đặc thù như quản lý học sinh, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục có thể được quy đổi thành tiết dạy theo quyết định của hiệu trưởng.

Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, dự thảo đề xuất định mức từ 6-8 tiết/tuần, do hiệu trưởng quyết định căn cứ quy mô trường, lớp và khối lượng công việc.

Dự thảo cũng bổ sung việc quy đổi một số hoạt động chuyên môn như tổ chức trải nghiệm, hướng nghiệp, làm báo cáo viên, dạy minh họa, chủ trì sinh hoạt chuyên môn và biên soạn tài liệu tập huấn thành tiết dạy để thay thế định mức. Tổng số tiết quy đổi theo nhóm nhiệm vụ này không vượt quá 50% định mức tiết dạy trong 1 năm học.

Một nội dung khác là đề xuất quy đổi tiết dạy đối với giáo viên giảng dạy các môn không phải ngoại ngữ nhưng sử dụng tiếng nước ngoài từ 30% thời lượng trở lên.

Theo đó, mỗi tiết dạy có thể được quy đổi tối đa tương đương 2 tiết định mức. Quy định tương tự cũng được đề xuất đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các lớp thuộc trường phổ thông thông thường.