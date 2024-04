Dạy bơi trên… giấy

Theo Sở LĐ-TB-XH Nghệ An, những năm gần đây, mỗi năm tại Nghệ An có hơn 50 trẻ bị tử vong vì đuối nước. Thực tế cho thấy nhiều vụ đuối nước không phải xảy ra khi nạn nhân đang tắm mà đang chơi bên bờ sông, hồ. Nguyên nhân vẫn là học sinh (HS) chưa biết bơi nên khi xảy ra tai nạn đã không thể tự cứu sống mình. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023, câu chuyện này đã làm nóng nghị trường.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho rằng việc đưa môn bơi vào trường học đã được thực hiện từ những năm qua, nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực. Trong khi đó, người đứng đầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An cho hay nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ thiệt mạng vì đuối nước là do rất nhiều trẻ em chưa biết bơi, chưa được rèn kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước. Theo khảo sát của Sở LĐ-TB-XH Nghệ An, tỷ lệ biết bơi ở bậc tiểu học chỉ đạt 17,3%, bậc THCS đạt 33,6%. Số lượng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy bơi cho trẻ tại các trường học tính bình quân 1 giáo viên phải dạy bơi cho 428 HS. Trong gần 3 năm qua, ngân sách đầu tư cho việc xây bể bơi chỉ có hơn 16 tỉ đồng, trong khi việc xã hội ở hóa lĩnh vực này còn rất hạn chế. Nghệ An hiện mới có 216 bể bơi đạt yêu cầu để có thể dạy bơi, trong khi tỉnh có hơn 900.000 HS với 1.350 trường học.

Để phòng chống tai nạn đuối nước, các trường học ở Nghệ An đã đưa chương trình hướng dẫn kỹ năng, cảnh báo về phòng đuối nước cho HS qua ti vi phát vào các tiết sinh hoạt đầu buổi học. Nhiều huyện đoàn đã huy động lực lượng tình nguyện viên cắm các biển cảnh báo ở khu vực ao hồ, sông suối, thậm chí làm hàng rào bằng lưới thép để ngăn trẻ tiếp cận sông, hồ. Tuy nhiên, đến hạn lại… lo, năm nay vừa bước vào mùa nắng nhưng tại Nghệ An đã xảy ra 5 vụ đuối nước, khiến 7 HS thiệt mạng, trong đó có 2 vụ khiến 3 HS tử vong do nạn nhân bị rơi xuống nước khi đang chơi trên bờ sông, hồ.

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.