Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là các khu vực, tuyến đường, nút giao thông tập trung nhiều trường học.

Dọc tuyến quốc lộ 19 chạy qua địa bàn huyện Đak Pơ có 5 trường học. Vì vậy, việc đảm bảo TTATGT cho học sinh đến trường luôn được các lực lượng chức năng của huyện đặc biệt quan tâm.

Trung tá Vũ Trọng Thụ-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) cho biết: Ngay từ đầu năm học, đơn vị đã chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”…

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực xung quanh trường học để xử lý nghiêm học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử lý trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe cho con tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe; kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện giao thông đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn kỹ thuật và không đủ các trang-thiết bị an toàn cần thiết. Ngoài ra, đơn vị tăng cường công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn; nắm chắc tình hình, xác định những vấn đề phức tạp, nổi cộm về TTATGT tại địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện xử lý phù hợp.

Cũng trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã cử lực lượng tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và tặng quà cho học sinh tại các trường học nằm dọc tuyến quốc lộ do đơn vị phụ trách nhân dịp khai giảng năm học mới. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền cho 6.973 học sinh của 9 trường học tại các huyện Chư Păh, Đak Pơ, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Sê và thị xã Ayun Pa về những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ như: quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; cách qua đường bảo đảm an toàn; phụ huynh không dừng, đỗ xe dưới lòng đường ở khu vực cổng trường gây ách tắc giao thông; các em học sinh từ 16 tuổi trở lên mới được đi xe gắn máy…

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị ban giám hiệu các trường thực hiện nghiêm Chương trình phối hợp số 1152/CtrPH-CAT-SGDĐT ngày 28-3-2023 giữa Công an tỉnh và Sở GD-ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Ngày 25-8-2023, UBND tỉnh có Công văn số 2288/UBND-NC về việc đảm bảo TTATGT trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Công an tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, học viên; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT tại khu vực trường học, trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch an toàn giao thông năm học 2023-2024; chỉ đạo, triển khai hiệu quả “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường-tháng 9-2023”.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT triển khai đồng bộ tới tất cả các cấp học, bậc học về công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh đến trường. Đến nay, ngành tổ chức cho giáo viên, học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu về an toàn giao thông trước cổng trường và trong trường học; yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”.

Đồng thời, Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trong năm học; tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ phù hợp với từng cấp học.

Ngoài ra, để ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-TTr ngày 17-8-2023 về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, trong đó có xe ô tô vận chuyển, đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21-8 đến cuối tháng 9-2023. Thông qua công tác kiểm tra, đơn vị kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông, vận tải nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra tại các trường học có hoạt động xe hợp đồng đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh về các giấy tờ liên quan đến phương tiện, người lái, điều kiện kinh doanh vận tải như: giấy phép lái xe; chứng chỉ tập huấn an toàn giao thông và nghiệp vụ vận tải; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phù hiệu; lắp đặt, khai thác, duy trì, sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, camera… và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn.