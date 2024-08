Đạ Huoai: Tắm suối, 1 thanh niên bị đuối nước tử vong

Sáng 7/8, lãnh đạo UBND thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), xác nhận: Trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước tại vực sâu ở một con suối trong rừng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phi C. (28 tuổi, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, vào trưa 6/8, anh C. cùng 2 thanh niên khác đều ngụ tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) rủ nhau chạy xe máy vào khu vực suối nước trong rừng giáp ranh giữa thị trấn Đạ M’ri và xã Phước Lộc (huyện Đạ Huoai) dựng lều trại câu cá. Tại đây, anh C. cùng 2 người bạn đã xuống vực nước sâu trên con suối này thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri tắm. Trong lúc tắm giữa vực sâu, không may anh C. bị đuối nước tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thị trấn Đạ M’ri đã huy động các lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân bị đuối nước dưới vực sâu.

Được biết, vực sâu nơi nam thanh niên đuối nước tử vong sâu khoảng 2 mét và có những chỗ sâu trên 3 mét.

Cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)