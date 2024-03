Công việc này trong ngành IT đạt mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng

Nhiều vị trí công việc với nhân sự trong lĩnh vực IT đang có mức lương khá cao so với thị trường lao động hiện nay. Vậy đó là những vị trí nào, làm sao để nhân sự trong ngành IT có thể đạt được mức lương như vậy?

Tin liên quan 5 ngành nghề khát nhân lực, lương cao, dễ xin việc trong 5 năm tới

Những vị trí nào có mức lương "khủng"?

Vừa qua, Công ty cổ phần IT Việc (ITviec) có báo cáo tình hình công việc liên quan đến ngành công nghệ thông tin (IT). Báo cáo này được tổng hợp, phân tích từ phản hồi của hơn 2.200 người đang làm việc trong ngành IT từ nhiều vị trí, ngôn ngữ lập trình, số năm kinh nghiệm, tỉnh, thành…

Theo đó, mức lương khởi điểm cho nhân sự IT có 1 năm kinh nghiệm hiện nay dao động từ 7 - 9 triệu đồng/tháng ở một số vị trí như: thử nghiệm phần mềm, lập trình website, hỗ trợ kỹ thuật. Mức lương từ 10 – 13,5 triệu đồng/tháng với vị trí kỹ sư nhúng, dữ liệu… Mức lương 19 triệu đồng/tháng đối với vị trí quản lý dự án.

Với nhóm quản lý thì solution architects (kỹ sư giải pháp) được trả lương cao nhất trong tổng số các vị trí IT mà ITviec đã khảo sát. Bởi mức lương trung bình mỗi tháng cho vị trí này là 63 triệu đồng, dành cho ứng viên có 2,5 năm kinh nghiệm. Cùng vị trí này nếu có trên 8 năm kinh nghiệm thì mức lương lên đến 125 triệu đồng/tháng. Xếp thứ 2 là nhân sự về tech lead (trưởng nhóm kỹ thuật) với mức lương 50 triệu đồng/tháng, và đối tượng là những người đã có khoảng 3 năm kinh nghiệm. Vị trí thứ 3 thuộc về project leader/project manager (quản lý dự án) với mức lương 48 triệu đồng/tháng nếu có 5 năm kinh nghiệm; 79 triệu đồng/tháng với trên 8 năm kinh nghiệm. Những vị trí này, đòi hỏi nhân sự có kỹ năng chuyên môn vững chắc, thường phát triển lên các vị trí quản lý kỹ thuật, đảm bảo mức lương cao ổn định trong cả ngắn và dài hạn.

Ở khía cạnh khác, mức lương cũng thay đổi theo ngôn ngữ lập trình mà một nhân sự IT theo đuổi. Những nhân sự nhận lương từ 76,5 - 85,5 triệu đồng/tháng thì phải có trên 8 năm kinh nghiệm lập trình các ngôn ngữ hiếm như: Go, Dart, Ruby, cao hơn gần gấp đôi những ngôn ngữ khác như SQL, C#, Java Script, PHP với mức lương 35,5 - 50 triệu đồng/tháng.

Cũng theo ITviec, các công ty IT ở Việt Nam có quốc gia chủ quản đến từ Úc và New Zealand đang trả lương cao nhất, trung bình mỗi tháng là 56,7 triệu đồng, cao nhất trong số các quốc gia nằm trong danh sách. Trong khi đó, mức lương trung bình mỗi tháng do các công ty từ Việt Nam và Nhật Bản chi trả thấp nhất, lần lượt là 30,1 và 32,7 triệu đồng. Các công ty từ châu Âu, Mỹ và Canada trả mức lương trung bình mỗi tháng từ 45,7 - 46,7 triệu đồng/tháng.

Về các công ty kinh doanh lĩnh vực khác như: dược phẩm, ngân hàng và dịch vụ tài chính là ba ngành đứng đầu trong việc trả lương mỗi tháng cao nhất cho nhân sự IT. Mức lương lần lượt là: 47,9 , 40,5 và 38,6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi tiết hơn về ngành game khi ghi nhận mức lương chi trả trung bình cao nhất dành cho nhân sự IT là 44,5 triệu đồng/tháng ở khu vực TP.Đà Nẵng. Tại TP.Hà Nội, ngành dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm kế toán, kiểm toán, luật và tư vấn doanh nghiệp dẫn đầu với mức lương trung bình mỗi tháng cao nhất 39,6 triệu đồng. Còn tại TP.HCM, dược phẩm là ngành trả lương cao nhất cho IT là 54,8 triệu đồng/tháng.

Cách nào để đạt mức lương cao?

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc dự án về công nghệ thông tin (Công ty TNHH Quốc tế Học viện sẻ chia HVSC), cho biết với mức lương của IT theo báo cáo nêu trên là bình thường. Tuy nhiên, thực tế còn tùy vào khả năng, sự nỗ lực làm việc của từng người.

Để đạt mức lương ấy, theo anh Khoa là cả một hành trình dài học hỏi, trau dồi từ lúc còn ở trường đại học cho đến khi đang đi làm. Anh lấy ví dụ: "Khi còn là sinh viên tôi đã đi làm cho công ty trong và ngoài nước để tích lũy kinh nghiệm. Dù vai trò lúc ấy rất nhỏ trong dự án nhưng nhờ sự cọ sát, giúp tôi biết bản thân thiếu những kiến thức, kỹ năng gì để trau đồi. Tôi đã phải làm rất nhiều, nó như đam mê theo đuổi, nghiên cứu, tìm tòi đủ thứ. Rồi tiếp tục mở rộng, học thêm các kiến thức chuyên môn sâu tăng thêm kiến thức, cách giải thuật toán tối ưu hơn…".

Dù IT có mức lương cao nhưng theo Khoa ngành này đào thải rất lớn. Thông thường ngành IT chia thành 3 cấp độ để đánh giá người được nhận lương ra sao. Cấp độ 1 thường là người giỏi chuyên môn sâu về một lĩnh vực nhưng "mù tịt" các mảng khác. Cấp độ 2 là người giỏi 1 hoặc 2 lĩnh vực, có kiến thức nền tảng về mảng khác, khả năng học hỏi và phát triển nhanh. Cuối cùng là cấp độ 3 giỏi chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, quản lý, giao việc, xử lý tình huống.

Trong khi đó, anh Huỳnh Tấn Lý (33 tuổi), ngụ tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từng có nhiều năm làm việc trong ngành IT về hệ thống ERP ở Việt Nam và Singapore, cũng nhìn nhận IT luôn là ngành "hot" nhất trong những năm gần đây.

Anh Lý cho biết bản thân cũng đã và đang đạt được mức lương cao tương tự như báo cáo nêu trên. Tuy nhiên, thời gian đầu mình chưa đủ kinh nghiệm quản lý, kiến thức tổng quát, phải tốn từ 3-5 năm va chạm với doanh nghiệp, bổ sung kiến thức mới có thể đạt được.

"Mình có cơ hội được làm việc nhiều dự án quốc tế, nhưng ít thấy người Việt được các công ty công nghệ lựa chọn mà thay vào đó sẽ là người Philippines, Malaysia, Ấn Độ. Dù các bạn trẻ Việt khá giỏi, có kỹ năng, kiến thức nhưng lại khó cạnh tranh với môi trường nước ngoài", anh Lý cho hay.

Do đó, anh Lý cho rằng bạn trẻ muốn đạt tới mức lương cao thì tiếng Anh giao tiếp là nền tảng cơ bản. Sau đó, mới đến kiến thức về quản lý dự án, công nghệ thông tin và cơ bản của kinh tế học. "Kỹ năng đàm phán và nhạy bén với thị trường lao động cũng là cách để người làm việc trong ngành IT có mức lương cao", anh Lý chia sẻ.