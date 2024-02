Công ty TNHH Quicornac đưa chanh dây vươn ra thế giới

Tin liên quan Tái chế vỏ chanh dây: Hình thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn

Phân phối sản phẩm đến hơn 40 quốc gia

Đứng đầu cả nước về diện tích chanh dây, Gia Lai đã thu hút các doanh nghiệp lớn trên thế giới đến đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Điều này giúp các sản phẩm chanh dây của Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung nâng tầm giá trị, vươn xa trên thị trường thế giới. Trong số này, Quicornac là nhà máy chế biến chanh dây có vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Gia Lai với công suất 300-400 tấn/ngày đêm.

Với sự có mặt của Quicornac, ngành sản xuất, chế biến chanh dây ở Gia Lai đã có những bứt phá ngoạn mục cả về năng suất, sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu.

Hoạt động từ đầu năm 2022, Nhà máy chế biến chanh dây của Công ty TNHH Quicornac đã tiêu thụ hàng chục ngàn tấn chanh dây cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Công ty xuất khẩu hơn 100 container chanh dây sang thị trường châu Âu và Mỹ với kim ngạch trên 20 triệu USD. Bình quân mỗi tháng, các hợp tác xã ở Gia Lai thu mua và cung cấp cho Công ty khoảng 2.000 tấn chanh dây. Tuy nhiên, sản lượng này mới chỉ đáp ứng một phần công suất chế biến của nhà máy là 150 tấn/ngày và có thể nâng lên 300-400 tấn/ngày đêm.

Theo báo cáo kết quả hoạt động, năm 2023, sản lượng chanh dây tươi thu mua và chế biến của Công ty đạt xấp xỉ 100 ngàn tấn để sản xuất các mặt hàng như: nước chanh dây cô đặc đông lạnh, nước chanh dây thanh trùng đông lạnh, hương chanh dây tự nhiên.

Các sản phẩm này được đóng gói dưới nhiều dạng bao bì khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng và đã được phân phối đến hơn 40 nước trên thế giới, trong đó có các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Anh...

Điều này cho thấy, năng lực thu mua và chế biến của Công ty là rất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân. Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, Công ty tiếp tục ký kết bản ghi nhớ liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp ở các địa phương của tỉnh để xây dựng vùng nguyên liệu chanh dây phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã và người dân tham gia.

Cùng với đó, Quicornac đã triển khai dự án trồng và chăm sóc chanh dây bền vững theo tiêu chuẩn FSA (đánh giá tính bền vững nông nghiệp) tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum; liên kết với 4 nhà cung cấp trái cây hình thành chuỗi phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chanh dây trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh dây theo tiêu chuẩn FSA cho bà con nông dân.

Từ những tháng cuối năm 2023, giá chanh dây có dấu hiệu tăng đột biến trái ngược so với thời điểm đầu năm. Đây là dấu hiệu lạc quan cho thấy sự phục hồi của thị trường chanh dây năm 2024, đồng thời cũng là tín hiệu đáng mừng để bà con nông dân nắm bắt cơ hội cho mùa vụ mới.

Đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu

Đi đôi với hoạt động sản xuất, chế biến, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Quicornac đặt lên hàng đầu thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu của quy trình, từ đại lý thu gom đến thành phẩm. Quy trình chế biến sản phẩm hàng hóa khép kín tuân thủ các chỉ số về an toàn lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mục tiêu của Công ty là đạt được hiệu quả tối ưu trong chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt là không để hoạt động sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng tới môi trường. Do vậy, các phụ phẩm nông nghiệp hữu cơ như vỏ và hạt chanh dây được đơn vị quản lý chặt chẽ theo tiêu chí phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, hình thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bằng cách triển khai cung cấp phụ phẩm vỏ chanh dây cho các trang trại nuôi bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận; đồng thời, liên kết với các đơn vị để nghiên cứu ủ phân hữu cơ vi sinh.

Mặt khác, với công suất 300-400 tấn/ngày đêm, hoạt động chế biến chanh dây của Công ty phát sinh nguồn nước thải khoảng 300 m3/ngày đêm. Với tiêu chí không làm ảnh hưởng, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, Công ty đã đầu tư gần 7 tỷ đồng xây dựng các hạng mục và thiết bị phục vụ xử lý nước thải. Định kỳ hàng quý, Công ty còn thuê đơn vị chức năng đến lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường và kết quả các thông số quan trắc chất lượng nước thải đều đạt ngưỡng cho phép theo quy định.

Do vậy, nước thải đầu ra luôn đạt chất lượng cao hơn so với tiêu chuẩn, điều này thể hiện qua kết quả quan trắc nước thải tại nhà máy Quicornac có chỉ số COD trung bình dưới 50 mg/lít, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn nước thải của khu công nghiệp với COD 400 mg/lít.

Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kiến thức về phân loại rác thải cho cán bộ, công nhân viên nhà máy; tổ chức ngày hội làm sạch nhà máy và các khu vực xung quanh mỗi tháng 1 lần với sự tham gia của công nhân viên.

Không chỉ giải quyết đầu ra cho nguồn nguyên liệu chanh dây cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, Quicornac tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động tại chỗ với mức lương cạnh tranh cùng các chế độ phúc lợi, lương tháng 13, thưởng Tết và bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, Quicornac còn đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân viên thể hiện qua các chương trình đào tạo nghiệp vụ nâng cao tay nghề; đào tạo cung cấp kiến thức pháp luật lao động; tập huấn về bình đẳng và công bằng.

Đặc biệt, Công ty còn có chính sách riêng dành cho lao động nữ; thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa xây dựng đội nhóm; xây dựng các hoạt động phúc lợi như: cưới hỏi, ma chay, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau cho người lao động…