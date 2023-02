Bảng xếp hạng đầu tiên

GS Nguyễn Lộc - nguyên cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) cùng nhóm nghiên cứu thực hiện trong hơn 2 năm nỗ lực làm việc trong khuôn khổ hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận.

Bảng xếp hạng đại học đánh giá với tổng điểm 100 chia cho 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ.

Trong 6 tiêu chuẩn dùng để xếp hạng với các tỉ trọng cụ thể gồm: Chất lượng được công nhận (30%), Dạy học (25%), Công bố bài báo khoa học (20%), Nhiệm vụ khoa học công nghệ và Sáng chế (10%), Chất lượng người học (10%), Cơ sở vật chất (5%).

Trong lần đầu công bố, vị trí số 1 thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội (100 điểm). Những cái tên nằm trong top 5 tiếp sau là Đại học Quốc gia TPHCM (95 điểm), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (89,8 điểm), Đại học Bách khoa Hà Nội (86,9 điểm), Trường Đại học Duy Tân (79,7 điểm).

Trong top 10 còn có sự hiện diện của Trường Đại học Kinh tế TPHCM (70,1 điểm), Trường Đại học Cần Thơ (69,2 điểm), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (68,2 điểm), Đại học Đà Nẵng (67,9 điểm), Đại học Huế (67,5 điểm).

Trước đó, năm 2017, đã có nhóm chuyên gia xếp hạng cho tốp 49 đại học hàng đầu của Việt Nam do nhóm nghiên cứu người Việt ở nước ngoài công bố. Bảng xếp hạng VNUR được coi là là Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam. VNUR độc lập trong việc xây dựng dữ liệu và tự xếp hạng, chứ không mời các đại học nộp dữ liệu. Hiện Việt Nam có khoảng hơn 200 trường đại học nhưng bảng xếp hàng này công bố danh sách 100 trường.

Là tư liệu tham khảo quý giá

Theo nhóm nghiên cứu, đây là bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế. VNUR sẽ giúp các em học sinh phổ thông có những thông tin thân thiện, dễ hiểu và đáng tin cậy về các trường đại học Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của bảng xếp hạng đại học nói chung và của VNUR nói riêng là đáp ứng một nhu cầu lớn về thông tin của học sinh, phụ huynh và công chúng nói chung.

Trước hết, bảng xếp hạng VNUR dùng để định hướng cho các em học sinh phổ thông cùng với phụ huynh của Việt Nam và nước ngoài có thể chọn trường đại học Việt Nam phù hợp để theo học. Đây cũng là một trong công cụ đánh giá mà các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước có thể sử dụng để lựa chọn trường đại học cụ thể để liên kết và hợp tác.

Thông tin tại đây cũng giúp cho các sinh viên đại học có thông tin chính xác để cân nhắc việc điều chỉnh ngành nghề học tập và nếu cần thiết thì lựa chọn lại trường cho phù hợp hơn với năng lực và điều kiện của cá nhân.

Cùng với đó, VNUR giúp các giảng viên tìm các vị trí giảng dạy cụ thể hoặc đưa ra quyết định hợp tác với trường đại học. Lãnh đạo các trường đại học có thể dùng VNUR để đánh giá mức độ cạnh tranh của mình với các trường đại học khác trong nước, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để cải thiện toàn diện tính cạnh tranh của trường.

Mặt khác, VNUR có thể là công cụ giúp các nhà quản lý giáo dục đại học Việt Nam đánh giá và định hướng phát triển cho hệ thống này.

“VNUR luôn nhận thức rằng mục đích chính của các bảng xếp hạng, trong đó có VNUR là giúp các học sinh phổ thông đưa ra quyết định tốt nhất khi chọn trường đại học. Hơn nữa, việc so sánh các tổ chức học thuật đa dạng trên một bộ chuẩn dữ liệu chung là một thách thức. Đó là lý do chúng ta nên coi các bảng xếp hạng chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định của sinh viên tương lai. Các bảng xếp hạng tạo ra sự tiện lợi do trình bày các dữ liệu so sánh một cách tập trung và đơn giản. Nhờ vậy các em học sinh sẽ sử dụng thông tin được cung cấp trong bảng xếp hạng nhằm thu hẹp quyết định về nơi nộp đơn học, cũng như có những bước tìm hiểu sâu hơn và cụ thể hơn”, đại diện ban tổ chức cho hay.

Thông tin chi tiết về bảng xếp hạng tại website: https://vnur.vn