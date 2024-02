Chư Pưh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ổn định và bền vững trong năm 2024.

Bước vào năm 2023, huyện Chư Pưh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tác động của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới bất ổn, giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao… Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) đạt gần 4.771 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; trong đó, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 43,47%, công nghiệp xây dựng chiếm 34,16%, thương mại-dịch vụ chiếm 22,37%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng.

Toàn huyện gieo trồng trên 33.853 ha cây trồng các loại, đạt 102,02% kế hoạch, tăng 3,5% so với năm 2022. Nhiều dự án, mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi triển khai trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả như: dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ chanh dây tại xã Ia Hla; dự án liên kết sản xuất nhãn Hương Chi…

Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng cơ bản (giá so sánh năm 2010) trên 1.676 tỷ đồng, đạt 96,79% kế hoạch và tăng 8,58% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày 31-12-2023 theo phân cấp huyện hưởng đạt 554,6 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch tỉnh giao và 96% kế hoạch huyện giao. Đến nay, huyện có 6 xã và 10 làng được công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những mặt đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của huyện cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như, tiến độ lập và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các xã còn chậm so với yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn; việc giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai còn chậm, trễ hẹn nhiều lần...

Năm 2024, huyện Chư Pưh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8,66%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 74,05 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 2.210 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,3 triệu đồng; có 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành còn 7,38%...

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh sẽ đoàn kết, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng ổn định và bền vững.

Theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; huy động mọi nguồn lực, trong đó, chú trọng phát huy nội lực kết hợp với thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài để phát triển. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số cải cách hành chính; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển tour du lịch sinh thái theo chuỗi: hồ thủy lợi Plei Thơ Ga, thác Ia Nhí và núi Chư Don. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển giáo dục-đào tạo gắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng-chống tham nhũng. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.