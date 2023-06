(GLO)- Chiều 12-6, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Hà Tam ra mắt mô hình "Vững bước trên con đường hoàn lương".

(GLO)- Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, nhiều nhà dân ở làng Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập khiến vật dụng trong nhà hư hỏng, gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Nguyên nhân là do lượng nước mưa dồn về khá lớn, trong khi miệng cống nhỏ nên tràn ngược vào nhà dân.

(GLO)- Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 14-5-2023, thị xã An Khê đã hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) cho những người đủ điều kiện. Đây là địa phương dẫn đầu thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Ngày 11-6, nhóm thiện nguyện An Nguyên Coffee & Books và Những Người Bạn (TP. Hồ Chí Minh) đã có chuyến thăm Trạm đọc, học chữ Nhân Ái (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và có buổi giao lưu, tặng quà các em học sinh khó khăn nơi đây.

(GLO)- Từ chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) và các xã: Thành An, Song An (thị xã An Khê). Nhờ đó, hàng trăm hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.