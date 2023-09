Chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

(GLO)- Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê đã chủ động triển khai nhiệm vụ và yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra.

Công trình đường vào Trung tâm Huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng với các hạng mục: nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Công trình được khởi công vào tháng 9-2022. Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn kịp thời, cuối tháng 6-2023, công trình hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Thượng tá Phạm Thành Lương-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã-cho biết: “Trước đây, con đường này nhỏ hẹp, thường xuyên lầy lội vào mùa mưa. Hiện nay, đường đã được mở rộng, bê tông hóa, việc đi lại của cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân trên địa bàn thuận lợi hơn rất nhiều”.

Tương tự, công trình Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn) có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng với các hạng mục: xây dựng 12 phòng học, cải tạo 6 phòng học, mua sắm bàn ghế học sinh và xây dựng công trình phụ trợ. Công trình được khởi công từ tháng 7-2022, do Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Gia Yên (thị xã An Khê) đảm nhận. Đến tháng 4-2023, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước gần 3 tháng so với hợp đồng.

Ông Phan Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Gia Yên-cho hay: Để đạt được kết quả này, Công ty đã tranh thủ những tháng mùa khô tập trung nhân lực, vật lực, thậm chí tăng ca đảm bảo công trình chất lượng, rút ngắn thời gian thi công, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. “Chúng tôi cũng đang thi công nhà làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã Cửu An và một số công trình khác trên địa bàn thị xã. Tất cả đều đảm bảo tiến độ đề ra”-ông Tâm chia sẻ.

Theo ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê: Năm 2023, thị xã giao cho đơn vị triển khai thực hiện 19 công trình, trong đó, 7 công trình chuyển tiếp năm 2022 và 12 công trình khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 331 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án cũng như lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công có năng lực; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao cho các đơn vị thi công; đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc và thường xuyên kiểm tra, đốc thúc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng công trình.

Ngoài ra, Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, quản lý sử dụng công trình xác định khối lượng thực hiện để kịp thời giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, thị xã có 6 công trình hoàn thành gồm: nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tân, lắp đặt điện chiếu sáng trên 7 tuyến đường nội thị, Trường THCS Lê Hồng Phong (phường An Phú)… Các công trình còn lại đều đạt tiến độ thi công theo kế hoạch được duyệt. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách thị xã đạt 68,7%, nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 6% kế hoạch.

Cũng theo ông Bửu, một số dự án như: đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, đường quy hoạch D3 khu trung tâm phường An Phước, đường giao thông khu đô thị An Tân (giai đoạn 2) bị ảnh hưởng tiến độ do một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Thời gian tới, chúng tôi phối hợp triển khai công tác đền bù, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Phối hợp với các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công khi được giao mặt bằng; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, phát huy hiệu quả công tác giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo chất lượng các công trình”-ông Bửu nhấn mạnh.