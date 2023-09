An Khê phấn đấu hình thành 1 khu nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2030

(GLO)- Ngày 31-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban An toàn giao thông, Công an huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Thụp tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Kon Thụp.