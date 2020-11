Ươm mầm xanh nơi biên giới

Trường Mầm non Sao Mai (Công ty 75) và Trường Mầm non 18-4 (Công ty 72) được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”. Trường Mầm non 20-2 (Binh đoàn 15) được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2020.