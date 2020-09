Trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh: Hiệu ứng tích cực

Bà Nguyễn Thị Phương Huệ-Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT): “Để trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh một cách hiệu quả phải tính đến các quy luật tâm lý về tiếp thu ngoại ngữ ở giai đoạn mẫu giáo. Việc triển khai và nhân rộng mô hình này nên tổ chức ở những trường có điều kiện chứ không triển khai đại trà vì còn phụ thuộc vào nhu cầu của phụ huynh và điều kiện cơ sở vật chất nhà trường. Các trường có nhu cầu thì đăng ký với Phòng GD-ĐT để gửi về Sở. Khi có chủ trương, Sở sẽ triển khai. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 26 trường mầm non tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh, chủ yếu là các trường ở TP. Pleiku và một số địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển”.