Làm việc giữa nắng chang chang trên cánh đồng điện mặt trời

Nguồn điện "chi viện" từ các nhà máy ĐMT tăng mạnh

“Rừng” tấm pin tạo ra nguồn điện trên vùng bán ngập ở hồ Dầu Tiếng - Ảnh: NGỌC HIỂN Ông Phạm Đăng Khoa - phó tổng giám đốc Công ty BCG Energy - cho biết nhà máy ĐMT BCG-CME Long An 1 (Long An) trung bình mỗi ngày sản xuất ra hơn 170.000 kWh điện. Theo ông Khoa, tổng sản lượng điện trong tháng 3 vừa qua đạt hơn 5,3 triệu kWh. Trong điều kiện thời tiết tốt, độ bức xạ cao, nhà máy có năng suất tốt với công suất thực tế đạt tỉ lệ 99,7% so với công suất lắp đặt. Còn đại diện Tập đoàn Trung Nam cho biết trung bình mỗi tháng, nhà máy ĐMT Ninh Thuận cung cấp sản lượng điện đạt 35 triệu kWh và nhà máy ĐMT Trà Vinh đạt sản lượng 22 triệu kWh. Sản lượng thực tế của hai nhà máy trên tương đương với sản lượng thiết kế và hiệu suất luôn đạt tỉ lệ cao, từ 95-98%.