Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Chính quyền địa phương nói gì ?

'Cứ một hai giờ sáng nó đi bao chiếm đất... Cắm cái bảng 'đây là đất nhà nước quản lý', vừa cắm xuống là sáng mai mất luôn', Chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) nói về giang hồ cưỡng chiếm đất công

Người dân Mũi Né theo dõi khu vực đất tranh chấp mà “vợ chồng N.Đ” thuê giang hồ về giải quyết, ngày 23.9.2017

Như Thanh Niên số ra từ ngày 11 - 12.5 phản ánh, sự ngông cuồng của “vợ chồng N.Đ” và đám đàn em giang hồ cưỡng chiếm đất công ở thủ phủ du lịch Mũi Né, TP.Phan Thiết, ức hiếp người dân, đe dọa cán bộ, công an ở cấp cơ sở… khiến dư luận phẫn nộ.

Các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, đất đai của T.T.N.N (43 tuổi) và T.V.Đ (44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, trú tại TP.Phan Thiết; thường được gọi là “vợ chồng N.Đ”) đã được công an và UBND P.Mũi Né báo cáo cụ thể lên TP.Phan Thiết; nhưng từ 2017 đến nay đều “rơi vào im lặng”.

Đến nay là quá tầm xử lý của phường rồi. Ai mà chịu nổi, cứ một, hai giờ sáng nó đi bao chiếm đất, cán bộ nào một, hai giờ sáng thức để canh chừng nó chiếm đất? Cắm cái bảng “đây là đất nhà nước quản lý”, vừa cắm xuống là sáng mai mất luôn Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP.Phan Thiết)

Trong khi thực hiện loạt điều tra này, PV Thanh Niên nhận được lá đơn của 51 hộ dân ở KP.Long Sơn (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) cùng ký tên gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và các cơ quan báo chí (đơn lần 1 ghi ngày 2.11.2019) tố cáo “vợ chồng N.Đ” cưỡng chiếm đất nhà nước trái pháp luật để sử dụng, sang nhượng, trồng cây cổ thụ kéo dài nhiều năm.

Hiện nay hành vi của “vợ chồng N.Đ” vẫn tiếp diễn, gây bất ổn về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hành vi ngông cuồng của “vợ chồng N.Đ” đã khiến một số hộ dân địa phương “bắt chước” lấn vào đất của các dự án để được bồi thường, hoặc liên kết với “vợ chồng N.Đ” để chiếm đất nhà nước, đất dự án nhằm hưởng tiền đền bù.

Hàng rào xây kiên cố ở khu đất lấn chiếm trái phép. ẢNH: H.L

“Tôi báo cáo hoài ấy chứ”

Chia sẻ với Thanh Niên, bà N.T.L, Bí thư Chi bộ KP.Hòn Rơm (thuộc Đảng ủy P.Mũi Né), cho hay do tính chất phức tạp về an ninh trật tự, Chi bộ đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Đảng ủy để có cơ sở báo cáo lên Thành ủy và cá nhân Bí thư Thành ủy Phan Thiết. Tuy nhiên, không hiểu sao suốt 2 năm qua, vụ việc vi phạm của “vợ chồng N.Đ” vẫn không ai giải quyết.

“Tôi có nói với anh Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy P.Mũi Né, là đảng viên không được viết đơn vượt cấp, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bà con viết đơn tố cáo gửi cấp trên. Thế nhưng gửi lần một, rồi lần hai nhưng không có ai giải quyết. Tôi nghĩ các anh ấy biết hết chứ?”, bà L. nói và bức xúc: “Nó (“vợ chồng N.Đ” - PV) ngang tàng tới mức không còn gì để nói. Gửi đơn lên thành phố tháng 12, thì ra tết nó lại chiếm đất. Nó đốt cháy cả rừng đến nỗi phải gọi xe cứu hỏa. Im lặng được vài ngày, đến khi dịch bùng phát vừa rồi, nó xây luôn một căn nhà ngay ven đồi”.

Trong khi đó, trả lời Thanh Niên, trung tá Nguyễn Minh Sơn, Trưởng công an P.Mũi Né, cho biết không chỉ chiếm đất trái phép ở KP.Long Sơn, Suối Nước, “vợ chồng N.Đ” còn chiếm một khu đất hàng ngàn mét vuông ngay ven biển, bên cạnh dự án Apec (giáp ranh H.Bắc Bình) và ngang nhiên dựng nhà trong khu đất lấn chiếm trái phép đó mà chính quyền không xử lý được.

Đến chiều 12.5, theo quan sát của PV Thanh Niên, căn nhà là nơi ở của “vợ chồng N.Đ” tại KP.Long Sơn (P.Mũi Né) đều khóa cả cửa trong và cửa ngoài. Một số người dân cho biết, sau khi Thanh Niên phản ánh hành vi cưỡng chiếm đất công, họ không thấy “vợ chồng N.Đ” nghênh ngang ở địa phương như trước

Theo trung tá Sơn, hiện tất cả các vụ việc từ chiếm đất đến gây mất an ninh trật tự, đánh nhau, cố ý gây thương tích của “vợ chồng N.Đ” đều được Công an P.Mũi Né lập hồ sơ thụ lý và báo cáo hết lên cấp trên. “Vợ chồng N.Đ” không chỉ chiếm đất mà còn phá hủy hệ sinh thái cây rừng trên đồi cát Hòn Rơm, đốt cháy cả rừng”, trung tá Sơn nói.

Khi được hỏi về trách nhiệm của công an phường theo dõi an ninh trật tự tại khu vực, trung tá Sơn cho hay: “Tôi cũng đã bàn với anh Nguyễn Văn Thanh (Bí thư Đảng ủy P.Mũi Né), anh Vũ (ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND P.Mũi Né - PV) phải làm gấp các văn bản báo cáo đi, để trong kia (TP.Phan Thiết) xử lý sao thì xử lý, sau này không đổ thừa. Tôi báo cáo hoài ấy chớ. Tôi còn tham mưu phường báo cáo ông Thu Sơn (ông Nguyễn Thu Sơn, Bí thư Thành ủy Phan Thiết - PV), báo cáo cho công an. Ông Hải, ông Thịnh (các ông Trịnh Đức Hải, Bùi Xuân Thịnh đều là Phó trưởng công an TP.Phan Thiết - PV) ra đây suốt, nắm tình hình miết. Mấy ông hỏi tình hình hồ sơ đất cát, bây giờ đâu có thể nói công an phường hay ủy ban phường được. Thứ bảy, chủ nhật lực lượng công an, địa chính phường cũng lên đó canh giữ, nhưng đứng chắp tay sau lưng coi, làm gì được tụi nó đâu”, trung tá Sơn nói.

“Vợ chồng N.Đ” được đằng chân lân đằng đầu

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND P.Mũi Né, cho biết vụ việc “vợ chồng N.Đ” chiếm đất, đốt rừng, gây mất an ninh trật tự đã được UBND phường tập hợp hồ sơ chuyển cho UBND TP.Phan Thiết. “Ngày 27 tết nó đốt cháy rừng. Chúng tôi phải tập trung toàn bộ lực lượng, kể cả lực lượng đồn biên phòng mà dập không nổi, phải gọi chữa cháy. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo rồi, phường đã tập hợp đầy đủ hồ sơ chuyển cho TP và đề nghị công an khởi tố”, ông Vũ nói.

Ông Vũ cho rằng từ vụ việc dùng giang hồ tranh chấp đất với dân địa phương (ngày 23.9.2017) không được giải quyết dứt điểm, dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc phức tạp. “Vợ chồng N.Đ” được đằng chân lân đằng đầu. Đến nay là quá tầm xử lý của phường rồi. Ai mà chịu nổi, cứ một hai giờ sáng nó đi bao chiếm đất, cán bộ nào một hai giờ sáng thức để canh chừng nó chiếm đất? Cắm cái bảng “đây là đất nhà nước quản lý”, vừa cắm xuống là sáng mai mất luôn. Chúng tôi đề nghị làm điểm, xử một vụ thôi, xử cho tới nơi tới chốn, nó mới sợ”, ông Vũ kiên quyết.

Bí thư Đảng ủy P.Mũi Né Nguyễn Văn Thanh cho biết thêm tại các cuộc giao ban bí thư xã, phường của Thành ủy Phan Thiết, ông đã có ý kiến và chất vấn lãnh đạo thành phố trong việc chậm xử lý các vụ lấn chiếm, tranh giành đất đai ở Mũi Né, nhưng không được trả lời.

“Mọi hành vi vi phạm của “vợ chồng N.Đ”, chúng tôi đã báo cáo cho Thành ủy và cho riêng Bí thư Thành ủy. Lâu nay “vợ chồng N.Đ” chiếm đất khắp nơi ở Long Sơn, Suối Nước, thậm chí chiếm cả đất ở xã Hồng Phong (giáp Mũi Né)… Chỗ nào trống là nó chiếm. Đất không tranh chấp nó biến thành đất tranh chấp. Nó chiếm toàn những vị trí đắc địa, rào lại trồng cây cổ thụ, cho thuê, sử dụng, xây cất nhà. Hiện có thông tin nó cho người Trung Quốc thuê mà ông N.X.T đứng tên thuê, đứng sau là người Trung Quốc”, ông Thanh nói và cho rằng “pháp luật trừng trị thích đáng hành vi phạm pháp của “vợ chồng N.Đ” thì Mũi Né mới bình yên, bà con mới an tâm làm ăn”.

“Phải khởi tố vụ án để điều tra”

Ngày 4.5, trả lời PV Thanh Niên về các vụ việc mà “vợ chồng N.Đ” gây ra ở P.Mũi Né, Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Thu Sơn khẳng định: “Thành ủy chỉ đạo phải khởi tố vụ án để điều tra các vụ việc lại từ đầu”. Theo ông Sơn, đích thân ông đã trực tiếp làm việc với Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và đi đến thống nhất, có văn bản chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố để điều tra các hoạt động vi phạm pháp luật của “vợ chồng N.Đ” trong 3 năm qua.

“Chúng tôi đã chỉ đạo và giao cho Công an TP.Phan Thiết khởi tố để điều tra hành vi lấn chiếm, mua bán đất của nhà nước quản lý; gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hành vi đốt cháy hủy hoại rừng. Thậm chí phục hồi điều tra cả vụ gây rối, thuê giang hồ về Hòn Rơm chiếm đất từ ngày 23.9.2017. Nói chung phải làm lại hết, vướng chỗ nào thì xin ý kiến tỉnh làm tiếp”, ông Sơn khẳng định.

Những ngày cuối tháng 4.2020, Thanh Niên nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Thị Nhân, ông Tô Xuân Nhật, bà Huỳnh Nữ Mai Vương đều trú KP.Long Sơn. Trong đơn, những công dân này tố cáo đích danh Liu Hoàng Vũ, một tay giang hồ từ nơi khác đến Mũi Né tranh giành đất của dân và hành hung người dân địa phương. Đỉnh điểm là ngày 20.3, Liu Hoàng Vũ dùng mã tấu chém rách đầu chị Cao Ngọc Duyên (là cháu chồng bà Nhân), phải khâu 3 mũi; đánh chị Võ Thị Thúy Dung (đang mang thai) và đốt nhà của bà Huỳnh Nữ Mai Vương. Dù đã báo công an và trình giấy thương tích cho công an, nhưng Liu Hoàng Vũ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ việc này có liên quan đến việc tranh giành đất đai với nhóm người của “vợ chồng N.Đ”.