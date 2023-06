Chân dung thầy cúng trộm vàng ở Miếu Bà Chúa Xứ

Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm”.

(GLO)- Chiều 30-5, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn.