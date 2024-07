Chậm xử lý công trình không phép, một chủ tịch xã ở Bình Định mất chức

Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của thủy điện Nậm Cuổi 1 đã bị khởi tố, bắt tạm giam do có nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong thi công, gây hậu quả làm 3 công nhân tử vong.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.000 tỷ đồng.