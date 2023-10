Cảnh báo tình trạng trẻ em bị rắn độc cắn

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 ca mắc tay chân miệng, nâng tổng ca mắc từ đầu năm đến nay lên 403 ca (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước), không có trường hợp tử vong.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một trẻ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh trong đêm Trung thu tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức).

(GLO)- Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 có chủ đề “Bệnh dại: Một sức khỏe, không tử vong” (One Health, Zero Death). Năm nay, Gia Lai được chọn tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng với mục đích chính là tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các ban, ngành trong công tác phòng-chống bệnh dại nhằm giảm thiểu người tử vong do bệnh dại; đồng thời, tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh.