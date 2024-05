Cà phê chiếm vị trí số 1 về tác dụng không ngờ

Nhiều người phải đối mặt với chứng táo bón khó chịu. Tình trạng này có thể gây đau bụng, đầy bụng và đầy hơi. Có nhiều nguyên nhân gây táo bón như không tiêu thụ đủ chất xơ, uống không đủ nước hoặc ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Nếu rơi vào tình thế bức bối này, có một số điều bạn có thể làm để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như tìm đến những loại thực phẩm hoặc đồ uống thúc đẩy đại tiện.

Một chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ mẹo hay để giảm táo bón đến từ một loại đồ uống yêu thích. Đó chính là cà phê!

Ngoài việc uống nhiều nước, cô Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng của Mỹ, đã tuyên bố cà phê là một trong những đồ uống tốt nhất nên lựa chọn khi bị táo bón. Hãy nhấm nháp ngay 1 tách cà phê nếu bạn cần giải quyết nhanh chứng táo bón.

Thức uống số 1 giúp thúc đẩy đại tiện

Có một số lý do chính khiến nhiều người cảm thấy bị thôi thúc phải đi vệ sinh ngay sau tách cà phê buổi sáng.

Chuyên gia Manaker giải thích: Thứ nhất, cà phê tương tác với hệ tiêu hóa. Nó kích thích đường tiêu hóa, làm cho cơ đại tràng co lại, thúc đẩy nhu động ruột, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That.

Ngoài ra, tính axit tự nhiên của cà phê có thể làm tăng sản xuất axit dạ dày, hỗ trợ thêm cho quá trình tiêu hóa.

Cà phê cũng chứa axit giúp tăng cường loại hoóc môn gastrin - vốn có thể làm tăng các cơn co thắt cơ giúp dễ đại tiện.

Chuyên gia Manaker cho hay đối với nhiều người, chỉ cần nhâm nhi tách cà phê ấm vào buổi sáng cũng có thể kích thích nhu động ruột.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phản ứng của mỗi người đối với cà phê mỗi khác, một số người nhạy với tác dụng của cà phê hơn những người khác.

Và nếu bạn là người yêu thích cà phê, hãy tiếp tục thưởng thức tách cà phê và tận hưởng các lợi ích của nó, bao gồm cả tác dụng đặc biệt này.

Nghiên cứu mới: Uống cà phê đều đặn tốt cho huyết áp, tim mạch

Nếu không uống được cà phê, hãy thử nước ép mận

Chuyên gia Manaker cũng tiết lộ đồ uống thứ 2 có tác dụng thúc đẩy đại tiện là nước ép mận.

Nước ép mận thường được ca ngợi như một phương pháp tự nhiên để trị táo bón nhờ có chứa chất xơ và sorbitol.

Chất xơ trong nước ép mận làm tăng khối lượng phân, giúp thúc đẩy nhu động ruột.

Sorbitol có trong mận khô, có tác dụng nhuận tràng bằng cách hút nước vào ruột, làm mềm phân và giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Chuyên gia Manaker cũng lưu ý rằng giữ đủ nước là điều quan trọng nhất, bởi vì nó thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh và sức khỏe tiêu hóa tổng thể, theo Eat This Not That.